Voucher asilo nido e una settimana di congedo ai papà: ecco cosa cambia con il nuovo pacchetto famiglia della Manovra 2020

Manovra 2020: via libera al nuovo “Family Act”, il pacchetto famiglia che potenzierà gli incentivi per gli asili nido da 1.500 a 3.000 euro per i redditi medio-bassi, gli assegni per i nuovi nati e introdurrà una serie di interventi volti a favorire il care giving e a conciliare la vita familiare con quella professionale.

Sono queste le nuove misure che figurano nella manovra 2020. In occasione della Leopolda a parlare di Family Act è Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

La Bonetti ha sottolineato che si tratta di un

“piano integrato nazionale per la famiglie, […] a cominciare dall’assegno universale per tutti i nuovi nati”.

Nel piano c’è un assegno universale per tutti i nuovi nati, asili nido gratuiti, investimenti per asili in tutto il Paese e la riqualificazione di spazi per nidi e servizi.

Come sancito dalla stessa Costituzione, i nuclei familiari sono la prima formazione sociale tutelata e rappresentano la sintesi della visione di Paese.

Assegno universale da 80 a 160 euro

In sostituzione dell’assegno unico per i figli, il Governo sta lavorando su un assegno mensile per tutti i nuovi nati, con risorse aggiuntive rispetto a quelle sinora riconosciute ai nuclei familiari.

Si tratta di un assegno di importo dagli 80 ai 160 euro mensili per una durata di 12 mesi.

Bonus asili nido manovra 2020: in arrivo il potenziamento della misura

Sarà potenziato il Bonus asili nido: sono previsti contributi da 1.500 euro annui per i redditi medio-bassi, ai 3.000 euro.

Congedo dei papà 7 giorni

Il congedo dei papà passerà dai 5 ai 7 giorni e arriverà a 10.

Il pacchetto contempla l’introduzione del credito d’imposta per lo smart working e di family bond per innovativi servizi di cura.