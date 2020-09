Nuovo Dpcm, tutte le misure anti-covid in vigore da oggi

Il premier Conte con la firma del nuovo Dpcm confermerà lo stato d’emergenza fino al 30 settembre e l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

Quest’oggi, 7 settembre 2020, verrà firmato dal presidente Conte il nuovo Dpcm contenente le nuove norme per prevenire l’infezione da Covid-19. Nono sono molte le novità che verranno introdotte nel nuovo Dpcm, anzi, quest’ultimo sarà semplicemente una conferma delle norme già entrate in vigore da agosto.

Ancora chiuse fino a nuovo ordine le discoteche di tutta Italia

Ad esempio, saranno ancora in vigore le norme anti movida le quale terranno ancora chiuse le discoteche su tutto il territorio Nazionale. Confermato anche l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto dalle 18 del pomeriggio alle 6 del mattino.

Ovviamente, come da inizio pandemia, resta attivo l’obbligo di rispettare una distanza di un metro l’uno dall’altro ed il divieto assoluto di creare assembramenti.

La scelta di tenere ancora chiuse le discoteche è prettamente legato all’aumento di casi verificatosi ad agosto, quando proprio quest’ultime furono causa di diversi focolai in tutta Italia. Infine, prolungato lo stato d’emergenza sino al prossimo 30 settembre.

Le maggiori novità del Dpcm riguardano i mezzi pubblici

Le principali novità riguardano la scuola ed in special modo “le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”, così come riportato da Fanpage. L’unico accordo trovato dalla Conferenza unificata, al momento, riguarda un limite massimo di riempimento del mezzo dell’80%.

Inoltre, questo limite potrà essere aggirato montando separazioni removibili tra i sedili. Per gli scuolabus, infine, resta l’obbligo di viaggiare con il numero massimo di passeggeri solamente per un periodo inferiore ai 15 minuti. Nessun obbligo di distanziamento tra congiunti, inoltre, e obbligo di indossare le mascherine a bordo per tutti gli studenti che hanno superato i 6 anni di età. Infine, un’altra novità del Dpcm è rappresentata dalla possibilità per le coppie internazionali di potersi finalmente ricongiungere.