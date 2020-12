Tommaso Zorzi rischia l’osso del collo. “Chi entrerà al GF Vip”: proprio lui, scelta kamikaze di Signorini

Tommaso Zorzi rischia grosso. Un nuovo ingresso al Grande Fratello Vip 5 darà filo da torcere al vanaglorioso influencer, che non può permettersi di farsi trovare impreparato.

Si fa sentire il gossip sul Grande Fratello Vip, tornato al centro – almeno per ora – dell’attenzione social-mediatica. Un nuovo concorrente, pronto a varcare la porta rossa, monopolizzerà l’interesse del pubblico di Canale 5.

La presenza di Ginevra Lamborghini, saltata all’ultimo momento, sta costringendo gli autori del reality show a cautelarsi, imbastendo una trattativa lampo per un nuovo concorrente. Per giorni si è così cercato un sostituto, sino a quando non è stato scelto un antagonista di Tommaso Zorzi.

GF Vip 5, la pazza idea di Alfonso Signorini: chi entra nella casa, un colpaccio epocale

Grandi movimenti al Grande Fratello Vip 5. Un incessante andirivieni di nuovi concorrenti destabilizza la serenità di Tommaso Zorzi. Sembra proprio che la casa più spiata d’Italia stia per acquistare una vecchia gloria di Uomini e Donne, noto dating show condotto da Maria De Filippi.

Un protagonista potrebbe dare filo da torcere all’egocentrico Zorzi. Stiamo parlando di Mario Serpa, ex calciatore e corteggiatore di Uomini e Donne. Il trentaquattrenne romano ha avuto sia degli screzi televisivi con l’ex tronista Sonia Lorenzin che un acceso scontro social con Tommaso Zorzi.

Stando alla versione dei fatti riportata da Mario Serpa, nell’estate 2019 Tommaso Zorzi gli avrebbe fatto delle esplicite avances attraverso il social network Instagram. Dichiarazione tempestivamente smentita dal diretto interessato, che ha minacciato di procedere per via legali.

Insomma, le porte del Grande Fratello Vip 5 restano costantemente aperte e il fermento all’interno della casa non dà pace agli attuali inquilini. Tommaso Zorzi, questo, lo sa benissimo e da giorni non dorme più sonni tranquilli. Chi ha orecchie per intendere, intenda.