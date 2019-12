Nuova funzione WhatsApp per i gruppi: le novità dei nuovi aggiornamenti

Una nuova funzione per WhatsApp mirata ai tanto amati (e a volte odiati) gruppi. Che cosa si potrà fare con il nuovo aggiornamento?

Una nuova funzione per WhatsApp, una delle applicazioni più utilizzate insieme a Messenger. Ora la novità riguarda espressamente i gruppi e gli amministratori degli stessi.

Le novità nel nuovo aggiornamento

La versione Beta iOS dell’applicazione numero 2.20.10.23 contiene alcune funzioni molto interessanti, che riguardano – tra le altre cose – anche la possibilità di limitare l’uso dei dati da cellulare.

C’è una opzione apposita che permette infatti di bloccare il download automatico dei media nonché messaggi vocali che di norma hanno necessità di dati internet. Non solo, perché è stato comunicato che l’ultimo update di queste ore contiene funzioni integrate particolari: parliamo di Haptic Touch che permette di visualizzare le anteprime delle chat anche sugli ultimi iPhone.

Cosa non da poco se si necessità di dare una sbirciatina senza risultare online!

La nuova funzione per i gruppi

Il noto portale di tecnologia WABetainfo ha divulgato la notizia di una nuova funzionalità per i gruppi. La nuova versione beta iOS 2.20.10.23 darà anche la possibilità agli amministratori di utilizzare la funzione “Deletes Messages”.

Come funziona? Gli esperti del portale evidenziano

“indagando abbiamo scoperto che il team dell’applicazione ha cambiato i suoi piani su come dovrebbe funzionare il nuovo strumento – diventando di pulizia per i gruppi”

Sembra infatti che gli amministratori ora saranno in grado di tenere sotto controllo la chat, cancellare i messaggi vecchi ripulendo e cercando di renderla molto più fluida.

Per quanto riguarda la funzione Dark Mode – ne abbiamo parlato in questo nostro articolo – non ci sono novità in merito ala sua uscita ed è bene sapere – che sino al suo lancio – potrebbe ancora variare in qualche suo dettaglio.