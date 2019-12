Nuova Delhi, incendio al mercato: il bilancio dei morti sale a 43 persone

Devastante incendio che ha devastato il mercato di Nuova Delhi e ha coinvolto tutte le persone presenti: sale il bilancio di morti e feriti

Un incendio ha travolto e ucciso moltissime persone a Nuova Delhi alle prime ore del mattino. Ma cosa è accaduto?

Incendio al mercato in India

Grande paura questa mattina in India con un incendio che è divampato dopo le otto del mattino al mercato. In questo momento i morti sono saliti a 43 mentre i feriti gravi sono 16 e in pessime condizioni.

Il vice capo dei Vigili del Fuoco ha spiegato ai media locali:

“abbiamo salvato 50 persone ma non sappiamo cosa sia accaduto”

La causa dell’incendio è sconosciuta e le persone tratte in salvo sono operai che dormivano all’interno di un edificio di cinque piani.

Grande difficoltà per la gestione dei soccorsi

Tra vicoli stretti e caos i Vigili del Fuoco non hanno potuto operare come avrebbero voluto. Infatti come si evince dai media locali l’incendio è scoppiato all’interno di un corridoio del mercato molto stretto: questo ha costretto loro di spegnere le fiamme ad una distanza pari a 100 metri, vista la difficoltà nell’entrare all’interno del posto indicato.

Ora la polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato questo dramma, soprattutto tra i vicoletti e i negozietti – cercando di arrivare alla fonte il prima possibile.

In aggiornamento