Nunzia De Girolamo parla della sua malattia ‘L’ho sottovalutata’: la verità in un’intervista a Ok Salute

Nunzia De Girolamo il nuovo volto di Ballando con le stelle

La bravissima giornalista Nunzia De Girolamo è stata una delle donne più apprezzato nel mondo della politica. Oltre ad essere una politica, Nunzia è anche giornalista e da poco ha riscoperto di essere anche un ottima ballerina. Come infatti molti ricordano Nunzia ha partecipato al bellissimo programma di Rai 1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. La stessa Nunzia ha confessato durante un intervista di aver riacquistato più fiducia in se stessa e non solo.

Grazie alla sua esperienza televisiva, Nuzia durante un intervista a Ok Salute e Benessere, ha spiegato come è riuscita a sconfiggere l’asma. La giornalista campana infatti ha confessato di sentirsi meglio in salute, grazie anche alla partecipazione a Ballando con le stelle:

«Da quando ho intrapreso quest’ultima esperienza sono rinata. Mi sento bene nel corpo e nello spirito ed è tutto merito della danza, a confermare la bontà dell’aforisma ‘Mens sana in corpore sano’».

Nunzia infatti ha spiegato che ormai da tempo soffriva di asma e di soffrire pesantemente agli allergeni della polvere e alle graminacee e tanti altre cose.

“Ho fatto il vaccino apposito e mi sono curata, mentre da adulta ho sottovalutato il problema, sfidandolo solamente con… la testa, in quanto ho sempre pensato che a qualunque malessere bisogni reagire con il carattere, senza mai abbattersi.”

La giovane Nunzia ha anche parlato della bellissima esperienza a Ballando con le stelle. È stata la stessa Milly a proporre questa bellissima esperienza alla giornalista, che senza tirarsi indietro ha accettato. Ma al tempo stesso la giornalista aveva timore di potersi sentire male per colpa dell’asma: