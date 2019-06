Novoli, padre si lancia nel vuoto dal suo palazzo: tragedia scoperta dai parenti

Novoli è sotto shock per quel padre che questa mattina si è lanciato dal terrazzo di casa sua, nel vuoto, terminando la sua vita senza alcuna spiegazione

Grande tragedia a Novoli, dove un uomo si è lanciato giù dal suo Palazzo all’alba lasciando una moglie e due figli. Ma cosa è successo?

Un papà si lancia nel vuoto a Novoli

Erano le sei del mattino, quando quest’uomo di 50 anni ha deciso di vestirsi e uscire dove si trova il terrazzo dello stabile in cui abitava.

Poi, dopo pochissimo, si lancia nel vuoto morendo sul colpo una volta arrivato sull’asfalto: questa è la ricostruzione del dramma accaduto alle prime luci dell’alba di questa mattina.

Lo riporta il Messaggero, evidenziando che l’uomo G.G. era molto conosciuto in città per la sua attività autonoma e per la sua famiglia composta da una moglie e due figli.

Ad accorgersi del drammatico epilogo è proprio uno dei parenti, residente nel palazzo vicino a dove è avvenuta la tragedia. L’uomo è uscito di casa per recarsi a lavoro, quando si trova davanti il suo familiare a terra ricoperto di sangue.

Il tragico gesto dell’uomo che si è lanciato dal suo palazzo

Dopo pochi attimi di shock, il parente ha contattato prontamente i soccorsi e le forze dell’ordine, che non hanno potuto fare altro che constatare l’ora del decesso.

Non si conoscono per ora i motivi del tragico gesto, così estremo e senza una spiegazione nemmeno da parte dei suoi familiari. Il corpo è stato portato all’obitorio dell’Ospedale San Vito Fazzi a Lecce dove verrà predisposto un esame ma non una autopsia – dato ancora da confermare.