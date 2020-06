Notting Hill, le curiosità che non conoscete: tutto sul film più amato...

Il successo di Notting Hill

Notting Hill è un film del 1999, che racconta di una storia d’amore tra Anna e William, interpretati da Julia Roberts e da Hugh Grant.

La pellicola mette a confronto due mondi diversi: da un lato, l’universo di Hollywood a cui appartiene la protagonista Anna Scott, dall’altro quello della vecchia Inghilterra da cui proviene William Thacker.

Alcune curiosità sul film

Il titolo del film

Il titolo del film è tratto dal nome di un quartiere di Londra, che per circa un secolo è stato dimora della comunità caraibica. Il quartiere si è trasformato ed è diventato una zona elegante e ricca e, grazie al film, anche una celebre meta turistica.

La porta blu

La celebre porta blu della casa del protagonista si trova esattamente a metà del quartiere. In quella stessa casa aveva vissuto lo sceneggiatore del film, Richard Curtis. L’abitazione si trova al 280 di Westbourne Park Road.

La panchina

La celebre panchina del film su cui i due protagonisti si siedono in realtà è una copia. Quella originale si può ammirare in Australia, a Perth.

Il quadro “La mariée”

Il quadro di Marc Chagall che Anna regala a William è un’opera di valore inestimabile e non è possibile conoscerne la locazione precisa. Quello mostrato nel film è naturalmente una copia, che il collezionista giapponese chiese, tra l’altro, fosse distrutta.

Hugh Grant non voleva baciare Julia Roberts

Hugh Grant avrebbe voluto evitare di girare scene in cui era costretto a baciare Julia Roberts. Il motivo? Pare che, secondo l’attore, l’attrice avrebbe una bocca troppo grande.

Il cachet

La Roberts confessò l’ammontare del compenso ricevuto per recitare nel film. Si tratta di 15 milioni di dollari, come quelli di Hugh Grant, cosa purtroppo non proprio frequente nello star system.