Notte prima degli esami, che fine hanno fatto gli attori protagonisti?

Che fine hanno fatto gli attori di Notte prima degli esami? Vediamo insieme come sono diventati oggi i componenti del cast originale del film

Il successo di Notte prima degli esami

Notte prima degli esami è un film del 2006 che segna l’esordio da regista di Fausto Brizzi. La pellicola è incentrata sulle vicende di un gruppo di liceali nei giorni della maturità. Il cast di attori è composto da Nicolas Vaporidis, Cristian Capotondi e l’indimenticato Giorgio Faletti.

Come sono diventati gli attori

Cristiana Capotondi

Dopo il grande successo con il film di Brizzi, la Capotondi si è affermata come una delle attrici più richieste tra cinema e televisione. Di recente ha recitato in “Bella da morire”, la fiction thriller andata in onda su Rai 1, che ha riscosso grande successo tra il pubblico televisivo. Con il co-protagonista, Nicolas Vaporidis ebbe tra l’altro una storia d’amore. Oggi, però, l’attrice è legata ad Andrea Pezzi.

Nicolas Vaporidis

Per Vaporidis, Notte prima degli esami è senza dubbio ancora il progetto più importante della sua carriera, quello che lo ha reso noto di fronte al pubblico italiano. Dopo il film, l’attore italo-greco ha continuato a recitare ed è apparso anche in “Tutti i soldi del mondo” di Ridley Scott. Dopo il film e la relazione già citata con la collega Cristiana Capotondi, è stato unito a Ilaria Spada e ha sposato la conduttrice Giorgia Surina, da cui ha però divorziato.

Gli altri attori del cast

Giorgio Faletti è purtroppo scomparso nel 2014, mentre Sarah Maestri è apparsa in “Provaci ancora prof! 4” e “Che Dio ci aiuti”, Andrea De Rosa ha recitato in “Rocco Schiavone 2”. Eros Galbiati ha partecipato a “1992” e “1993”; Chiara Mastalli a Notti sul ghiaccio e nella fiction “L’allieva”. Infine, Armando Pizzuti ha lavorato alla Melevisione, mentre Elena Burika ha recitato in “Lillo e Greg – The movie!” e “Nero Wolfe”.