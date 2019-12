Notte di San Silvestro 2019, auguri speciali con il doodle di Google del 31 dicembre

Nella notte di San Silvestro 2019 non potevano mancare gli auguri speciali con il doodle di Google del 31 dicembre! Ecco perchè sono speciali

La notte di San Silvestro 2019 è festeggiata da Google con il suo doodle del 31 dicembre in maniera molto particolare.

Doodle di Google del 31 dicembre

Felice notte di San Silvestro 2019 è il motto del doodle di Google di oggi, 31 dicembre. L’ultimo giorno dell’anno dove tutti fanno progetti, si pongono nuovi obiettivi e raggiungono quel picco di felicità o tristezza estrema per quei 364 giorni appena trascorsi.

Ma chi è il personaggio che ci augura un buon anno nuovo? Lui è Froggy protagonista assoluto di molte ricerche soprattutto in merito alle previsioni del tempo da mobile.

Froggy è seduto su un tetto in compagnia del suo amico gabbiano, pronto a festeggiare l’arrivo del 2020 con un cappellino in testa e i fuochi d’artificio sullo sfondo.

Un augurio semplice, così come lo è stato per la Vigilia di Natale e Natale, in linea con questo 2019 pieno di eventi particolari non solo in Italia ma in tutto il resto del mondo.

Google si augura un 2020 più green, più solidale e sicuramente con meno guerre e rivoluzioni umane.

Mentre Froggy è seduto sul tetto a festeggiare con il suo amico, le stime evidenziano che la maggior parte degli italiani questa sera la passerà in piazza per assistere ad uno dei tanti concerti gratuiti oppure al ristorante con gli amici. In quasi tutti i locali la scelta è di cibo tradizionale e bollicine nostrane per confermare l’eccellenza del Made in Italy.

Stesso discorso per chi resterà a casa in pigiamone oppure tra amici, con una cena tranquilla ma ricercata – come queste idee sfiziose – accompagnata dal Prosecco dei nostri territori.

Tutti pronti a festeggiare? Non ci resta che auguravi BUONA NOTTE DI SAN SILVESTRO 2019!