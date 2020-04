Una nuova email d’amore fa tremare i pavimenti dello studio televisivo di “Uomini e Donne”. Gemma Galgani, protagonista della nuova edizione del Trono over, reagisce in maniera spropositata.

Le vicende sentimentali di Gemma Galgani, protagonista di spicco della nuova formula del Trono over di Uomini e Donne, diventano sempre più ingarbugliate. Dopo gli ultimi messaggi d’amore virtuali, nella puntata di oggi la dama torinese riceverà una nuova e romanticissima epistola.

I fedeli telespettatori di Uomini e Donne sanno già che la nuova formula del Trono over prevede che la 70enne piemontese, in cerca di un fidanzato, riceva al computer le email dei pretendenti. Quest’ultimi si improvvisano corteggiatori e possono giocare una chance, confessando il proprio interesse.

Indiscrezioni sulla lettera d’amore di “Cuore di Poeta”

Rumors sempre più insistenti hanno reso noto che nella scoppiettante puntata di oggi, Gemma Galgani abbia perduto il senno. La confusa 70enne, assediata da uno stuolo di pretendenti virtuali, avrebbe ricevuto un video con audio da parte dell’enigmatico spasimante Occhiblu.

Ma non è stato esattamente questo che ha scombussolato gli equilibri della Galgani. A sconvolgere la dama torinese sarebbe stato un altro intraprendente corteggiatore, tale Cuore di Poeta. Qui di seguito alcuni estratti della sua audace lettera:

“Le nostre labbra si avvicinano… Scoccano baci teneri, armoniosi, seducenti, per una nottata d’amore…”

Un messaggio romantico e travolgente che ha costretto Gemma Galgani ad interrompere immediatamente la lettura. Secondo indiscrezioni più che attendibili, la protagonista di Uomini e Donne avrebbe incolpato Cuore di Poeta di correre troppo con le avances.

Gemma Galgani e la reazione sbalorditiva all’ultima email

Ma non è finita qui. Sembra che leggere la lettera di Cuore di Poeta sia stato per Gemma il modo migliore per ingranare la settimana. Stando all’anteprima divulgata dal sito WittyTv, oggi 23 aprile Miss Galgani si prodigherà in una danza improvvisata sopra su un tavolo dello studio tv.

Colpi di scena a parte, la nuova formula del dating show di Maria De Filippi ha fatto nascere l’idea originale dei corteggiamenti virtuali, tanto misteriosi quanto intriganti. E occorre ammettere che i corteggiatori di Gemma non si sono affatto tirati indietro. Secondo i primi “dati” raccolti dalla redazione, le email per la Galgani sarebbero notevoli.