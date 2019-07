Sei un nottambulo? Ecco i benefici che avrai

Soffri di nottambulismo? Ecco dieci motivi per cui essere un nottambulo può essere effettivamente una cosa positiva.

I nottambuli hanno più creatività e originalità

Hai bisogno di una soluzione creativa per un problema? La tua risposta potrebbe semplicemente risiedere nella mente di un nottambulo.

Uno studio condotto dall’Ateneo cattolico del Sacro Cuore di Milano ha dimostrato che coloro che rimangono alzati fino a tardi, hanno anche mostrato la massima creatività.

I partecipanti allo studio avevano un’età variabile e veniva loro assegnata un’attività in cui era loro richiesto di completare le immagini composte solo con linee diritte e curve.

I nottambuli hanno passato il test senza problemi, mentre quelli che si consideravano mattinieri hanno faticato a raggiungere un punteggio medio.

La professoressa Marina Giampietro, dice della creatività trovata nei nottambuli, “Essere in una situazione che diverge dall’abitudine convenzionale [tipica dei tipi notturni], può incoraggiare lo sviluppo di uno spirito non convenzionale e la capacità di trovare soluzioni alternative e originali”.

I nottambuli possono allontanarsi mentalmente

Mentre quelli che sostengono di essere mattinieri potrebbero andare a correre presto, sono anche più propensi a stancarsi mentalmente prima di quelli che vanno a dormire a notte fonda.

Uno studio condotto dall’università di Leige in Belgio ha mostrato una notevole differenza nella prontezza mentale tra i due gruppi.

Un gruppo di nottambuli e mattinieri è stato sottoposto a un test che ha misurato i loro tempi di reazione, sia al mattino che alla sera.

Il test è stato condotto 10,5 ore dopo il risveglio per ciascun gruppo, a seconda del loro normale programma di sonno. Durante il test del mattino, i gruppi hanno ottenuto un punteggio simile, ma il test serale ha mostrato una grande discrepanza tra i due gruppi.

Quelli che si sono vantati di rimanere alzati fino a tardi hanno dimostrato di avere tempi di risposta più rapidi durante il test serale rispetto a quelli che sono andati prima in maniera regolare. I risultati hanno mostrato che, indipendentemente dai tempi di veglia, i nottambuli sono in grado di sostenere un senso di prontezza mentale più a lungo di quelli che vanno a letto presto.

I nottambuli potrebbero essere più intelligenti

I nottambuli potrebbero anche avere il sopravvento intellettualmente.

Uno studio di Satoshi Kanazawa della London School of Economics and Political Science ha esaminato i tempi di sonno e veglia degli studenti in 80 scuole medie e superiori.

Gli studenti sono stati interrogati sulle loro abitudini di sonno nei giorni in cui dovevano frequentare la scuola o il lavoro, in contrasto con i giorni in cui erano in grado di dormire.

Quelli nottambuli avevano abilità intellettive più elevate rispetto a quelli che andavano a letto presto.

I nottambuli hanno una forza speciale

I nottambuli sono superiori in forza fisica? Uno studio dell’Università di Alberta ha testato la resistenza delle gambe dei nottambuli in diversi momenti della giornata.

Lo studio ha rilevato che la forza delle persone mattiniere è rimasta stabile per tutto il giorno, mentre i nottambuli hanno mostrato una raffica di forza la sera, il risultato di un aumento dell’eccitabilità della corteccia motoria e del midollo spinale lavorando insieme nelle ore serali.

Le persone mattiniere non sperimentano la combinazione di queste due variabili che raggiungono la loro altezza allo stesso tempo. Il cervello delle persone mattutine ha mostrato un picco al mattino, che lentamente si è sbiadito con il passare della giornata.

Olle Lagerquist, co-autore dello studio e candidato al dottorato di ricerca in neurofisiologia presso l’Università di Alberta, ha dichiarato: “Pensavamo che la gente mattutina sarebbe stata meglio al mattino, ma non è mai cambiata“.