Nostradamus, la terribile profezia sulla Regina Elisabetta: il virus la ucciderà

La Regina Elisabetta morirà a causa del virus. È questa la predizione di Nostradamus, che non dà chance alla nobile d’Inghilterra.

In base ad alcune predizioni, sembra che il regno della regina Elisabetta II finirà proprio in questi giorni di dicembre 2020.

A rivelarlo è Nostradamus, che, secondo le fonti, avrebbe condannato la regina a morte a causa del virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

La notizia circola da tempo ed è diventata virale proprio adesso che il 2020 sta per concludersi. Mancano soltanto 10 giorni e scopriremo quale sarà il destino della regina.

Il regno di Elisabetta finirà tra pochi giorni?

In questi ultimi giorni sta circolando un’indiscrezione raccapricciante che riguarderebbe proprio la regina Elisabetta II.

Ad averla divulgata è Nostradamus, che ha fatto una terribile predizione sulla nobile d’Inghilterra.

La notizia circola già dal 2019, ma è stata rispolverata in questi giorni.

Le fonti sostengono che Nostradamus avrebbe predetto “la fine del regno della regina Elisabetta nel 2020”.

Manca poco alla fine di dicembre 2020 e tutti sono ora preoccupati che possa accadere qualcosa alla regina prima di Capodanno.

Elisabetta a rischio: “uccisa dal virus”

In base alle fonti, il regno della regina Elisabetta II crollerà a causa del virus.

Sarebbe proprio la pandemia, quindi, a uccidere la nobile. Le fonti credono alla predizione di Nostradamus, che aveva già sostenuto che che Trump si sarebbe ammalato.

Pare che Elisabetta non si stia lasciando condizionare più di tanto dalle voci e non abbia intenzione di abdicare in favore del principe Carlo.

Non sarà quindi il celebre astrologo francese del ‘500 e metterle il malumore durante la celebrazione del Natale, che quest’anno potrebbe avvenire esclusivamente con Filippo, Carlo e Camilla.