Nostradamus, le profezie per il 2020: dalla morte della Regina al nuovo sbarco sulla Luna

Nostradamus è considerato il più grande autore di profezie di tutti i tempi. Per il 2020 ne sono state svelate sette e non sono per nulla positive

Ogni anno attendiamo l’oroscopo di Paolo Fox e le profezie di Nostradamus, che per il 2020 non sembrano essere molto positive in tema politico e ambientale.

Le profezie 2020 di Nostradamus

Ogni hanno emergono le profezie del più grande di tutti i tempi, tantissime delle quali rivelate nel corso del tempo e accadute: da Hitler sino a all’omicidio di Kennedy per arrivare alle Torri Gemelle e lo sbarco sulla Luna.

Dopo le previsioni di Baba Vanga, ora le sette del grande autore per il 2020 riportate anche dai maggiori media italiani.

Non sarà un anno nuovo molto positivo, infatti si prevedono – sempre secondo le profezie che non hanno ancora avuto una valenza scientifica e che devono essere prese come sempre, in maniera soft – tra l’inalzamento delle temperature, uragani e inondazioni.

Non mancherà la recessione economica e una crisi a livello mondiale.

La morte di Putin e Trump

Secondo le previsioni il Presidente Russo Putin potrebbe essere assassinato mentre il Presidente Americano Donald Trump morirà (come da profezia anche di Baba Vanga).

La morte della Regina di Elisabetta II

Secondo la previsione rilasciata tra i libri e come riportato, la Regina Elisabetta II morirà lasciando il suo trono al primogenito Principe Carlo. Un evento che cambierà la storia inglese.

Sbarco sulla Luna

L’autore ha previsto anche un nuovo sbarco sulla Luna: profezia in linea con le attuali dichiarazioni della Nasa che intendono annunciare i viaggi sulle Stazioni Spaziali aperte direttamente al pubblico.

Disastri ecologici ambientali

Non solo inalzamento delle temperature e uragani ma un possibile terremoto violento che colpirà tutta la zona della California e di Vancouver.

Una terza guerra mondiale

Questa profezia è stata annunciata più volte dall’autore e non solo. Secondo gli scritti si potrebbe trattare di una guerra lunga 27 anni tra due potenze mondiali “dopo l’ascesa del terzo antiCristo”:

nella città di dio ci sarà un grande tuono. due fratelli verranno fatti a pezzi dal caos e il grande leader soccomberà. la terza guerra mondiale inizierà quando la grande città starà bruciando”

Riportiamo così come da profezia e sua traduzione.

Crisi economica

Non è una novità ma per il 2020 ha previsto una netta crisi finanziaria e il crollo dei mercati.

Chi sarà il nuovo Papa?

Secondo la profezia Papa Francesco morirà nel 2020 e sarà succeduto da un Papa giovane che sarà al “comando” sino al 2029: una persona che – sempre secondo la profezia – distruggerà la città di Roma.

Questo è quanto scritto dall’autore delle tantissime profezie e riportato dai vari media per la fine del 2019 e l’inizio del nuovo anno. Sarà veramente così? Non ci resta che vedere cosa accadrà.