Norvegia: un’ambulanza rubata, condotta da un ex poliziotto, si lancia a tutta velocità sui passanti. Panico ad Oslo.

Dopo una fuga, l’uomo è stato arrestato con la complice

L’uomo era già noto alle autorità

Residente ad Oslo, l’ex poliziotto 32enne aveva già commesso diversi reati: rapine, minacce, uso di armi e abuso di droga. Nel 2017 fu sottoposto a detenzione per un mese. Un’incarcerazione dovuta al fatto che l’uomo si era barricato in un appartamento di Asker dove venne ritrovata una bomba antincendio. L’ex poliziotto si era sottoposto ad un programma di disintossicazione da droghe. Oggi è molto attivo sui social da cui si evince che abbia un figlio piccolo.

Questa mattina, alcuni testimoni, hanno raccontato di averlo visto portare con se un sacco blu di grandi dimensioni, dopo essere sceso da un’auto. Il furto dell’ambulanza è avvenuto successivamente.

La corsa dell’ambulanza ha travolto dei pedoni

La follia dell’uomo alla guida dell’ambulanza, avrebbe potuto mietere numerose vittime. Soltanto alcuni passanti sono rimasti lievemente feriti. Si tratta di una coppia di anziani ed una donna che camminava con un due neonati nel passeggino. I due gemelli di sette mesi, di cui uno lievemente ferito, stanno bene.

Il trentaduenne si è impossessato dell’ambulanza con l’utilizzo di un fucile da caccia. A bordo sono stati trovati un mitra, un fucile e delle sostanze stupefacenti.

Dopo la corsa, interrotta dalle autorità, si è dato alla fuga con la sua complice, una donna 25 enne. Anche quest’ultima è norvegese ed è stata trovata in un negozio. L’uomo è stato bloccato dalle autorità norvegesi che hanno dovuto aprire il fuoco, bucando i pneumatici dell’ambulanza. Dalle ultime indagini, come si evince da Repubblica, l’uomo è di estrema destra. Sarebbe simpatizzante per il «Movimento di resistenza nordica» di cui egli non è propriamente membro ma propagandista. Gli inquirenti hanno subito escluso la pista terroristica.