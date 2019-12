Norvegia, l’ex marito della Principessa si suicida: dal successo alla depressione

Lutto in Norvegia, dove la depressione ha travolto l’ex marito della principessa Marta Luisa sino al suicidio

Lutto in Norvegia per la principessa Marta Luisa e la notizia del marito suicida a seguito di una forte depressione.

Il suicidio di Ari Behn

Una vita di successi per Ari Behn, scrittore ed ex genero del Re di Norvegia. Il portavoce ha resa nota la tragica notizia del suo suicidio.

Ari aveva 47 anni ed era famoso per i suoi romanzi e opere teatrali, marito della Principessa Martha Louise dal 2002 con un divorzio arrivato nel 2017.

Ari e Martha hanno avuto tre figli ma lui da anni combatteva contro la depressione: travolto e combattuto dalla patologia alla quale aveva dedicato anche un libro.

Il suo nome è stato anche tra i fatti di cronaca essendo uno degli accusatori dell’attore Kevin Spacey. Secondo il suo racconto infatti, il noto attore avrebbe molestato Behn durante il concerto per il premio Nobel per la pace.

Poche ore prima dalla diffusione della notizia del suicido, proprio Spacey aveva postato un video dove invitata tutti ad “uccidere con gentilezza” tutti i nemici che vogliono la tua distruzione.

Una drammatica casualità essendo Behn il secondo accusatore dell’attore morto dallo scandalo e dalla denuncia.

La Famiglia Reale in lutto

La Famiglia Reale è in lutto per la triste perdita e per un membro della loro famiglia, dedicandogli un ultimo saluto in una nota diffusa dai media locali: