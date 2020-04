Le spiagge deserte degli USA sono diventate un tappeto di conchiglie che nessuno raccoglie più: ecco cosa è accaduto in North Carolina

Sulle spiagge degli USA, deserte a causa del covid 19 che blocca i turisti, si è raccolto un tappeto di conchiglie, molto colorate. Siamo sulle spiagge delle Outer Banks del North Carolina, che sono ricoperte da moltissime conchiglie colorate. Di questa situazione molto particolare, sappiamo grazie ad un video virale diffuso da Cape Lookout National Seashore. Grazie a questa pandemia, la natura si riprende i suoi spazi.

Il potente post

Le Outer Banks è una sottile spiaggia, che è una striscia di sabbia di 160 km. Si trova nel North Carolina e separa l’oceano Atlantico dalla Baia di Albermarle e dalla Baia di Pamlico. Si trovano moltissimi turisti in questo periodo, ma grazie al lockdown dovuto al covid 19 è completamente deserto.

Le immagini del video che mostrano questa spiaggia completamente deserta sono state condivise su Facebook. La potenza di questo video risiede nel fatto che si può sentire esclusivamente la natura di sottofondo, il vento, il rumore del mare che s’infrange sul tappeto di conchiglie.

La spiaggia delle conchiglie

Questo ci fa capire quanto forte sia l’impatto dell’uomo, che nonostante i divieti, continuano a raccogliere migliaia di conchiglie ogni anno. Le multe sono molto alte, ma questo non ferma nessuno mettendo in crisi il ciclo dell’arenile, che vede le conchiglie fondamentali per la sua formazione. È proibita la raccolta di qualunque materiale, animale o vegetale secondo le disposizioni del Codice della navigazione.

Questo però non è tutt’ora compreso e accettato, tant’è che possiamo trovare tanti commenti di utenti che pensano che potrebbero essere un bel gioco per i bambini. Per impedire l’accesso, si sono istituiti blocchi stradali, oltre a chiudere tutte le strutture ricettive.

Il centro di emergenza della contea di Dare ha rilasciato alcune dichiarazioni, dove si parla di 6198 casi con almeno 181 morti, nella zona secondo la Johns Hopkins University.