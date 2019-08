Norme antismog: la qualità dell’aria è migliorata negli ultimi 40 anni

In Italia le norme antismog hanno stanno dando i primi frutti; negli ultimi 40 anni la qualità dell’aria nel nostro paese è migliorata considerevolmente. I cieli sono più tersi e liberi dall’inquinamento.

A darci quest’informazione è uno studio condotto dell’Università Statale di Milano e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR. Si è analizzato per la prima volta la visibilità orizzontale dell’atmosfera e si è potuto scoprire che nelle zone che sono solitamente più inquinate nel Paese, i giorni dove abbiamo visibilità sopra i 10 o i 20 chilometri sono aumentati oltre il doppio. Possiamo leggere lo studio per intero nelle rivista Atmospheric Environment dove possiamo leggerlo per intero.

Lo studio che ha analizzato il nostro cielo:

Questo studio è condotto analizzando i dati raccolti tra il 1951 e il 2017 è stato steso dall’Università Statale in collaborazione con l’Istituto per le Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Cnr. Questi dati riguardano una variabile meteorologica ignorata fino ad ora cioè la visibilità orizzontale in atmosfera. Essa è condizionata dall’inquinamento che è disperso in atmosfera ed è molto importante in molti ambiti, primo fra tutti il volo aereo e la gestione del traffico.

Dall’introduzione delle norme antismog, secondo i dati raccolti, la frequenza delle giornate che hanno un’atmosfera limpida è molto cresciuta. In alcune aree territoriali è più che raddoppiata, come nella zona della Pianura Padana tradizionalmente tra quelle più inquinate nel nostro paese. Inoltre si è scoperto che il particolato atmosferico riflette la radiazione solare verso l’esterno e questo porta a far raffreddare la superficie terrestre. Non si era notato quest’effetto prima, perché per decenni esso è stato mascherato dal crescente riscaldamento globale.

I benefici delle norme antismog:

Tra gli anni ’50 e la fine degli anni ’70, la temperatura in Italia è rimasta costante. A partire dagli anni ‘80 con l’introduzione di politiche atte alla riduzione delle emissioni, si ha avuto una riduzione degli aerosol in modo progressivo. Questo ha fatto aumentare la temperatura di circa mezzo grado per ogni decade.