Nonna uccisa a Riccione, emergono i terribili risultati dell’autopsia: “Gli ha negato un euro”

La nonna uccisa a Riccione ha negato un euro al nipote e lui si è scagliato contro di lei. Ora i risultati dell’autopsia svelano la verità su come sia morta

Cosa è successo prima dell’aggressione?

Alessio è l’uomo di 42 anni che da 20 anni è in cura per schizofrenia: per questo motivo è considerato un invalido civile e percepisce una pensione pari a 298 euro al mese.

Il padre di Alessio ogni giorno – come racconta il Resto del Carlino – gli dava 5 euro per comprarsi le sigarette che lui riusciva però ad avere da una zia titolare di una tabaccheria. Non c’era stato alcun problema sino a martedì, perchè l’uomo non aveva mai manifestato alcun sintomo o comportamento violento.

Aveva scelto di vivere con la nonna materna e tutto sembrava andare per il meglio. Sino alla notte prima, quando Alessio è rientrato senza farsi sentire, al fine di evitare di prendere i farmaci che gli erano stati prescritti:

“non mi fanno più sentire un uomo”

Così da passare una notte insonne, fumando in continuazione e lasciando tutto in disordine. La nonna al mattino, come si legge sempre sul quotidiano, lo aveva ripreso e invitato a prendere le medicine – negandogli un euro per la brioche al bar.

I risultati dell’autopsia

Secondo i primi risultati dell’autopsia emersi, il nipote le ha fracassato il cranio e fatto esplodere un occhio. La donna avrebbe ricevuto altre botte mentre si trovava a terra, cercando di difendersi sino all’ultimo graffiando il suo assalitore.

Rosa Santucci è poi deceduta per le lesioni provocate da Alessio. Nella giornata di oggi è previsto l’interrogatorio all’aggressore e dovrà rispondere alle domande del Gip.

L’accusa nei suoi confronti è di omicidio aggravato per futili moviti.