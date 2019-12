Le 5 regole da seguire per non avere problemi di salute.

Vuoi scoppiare di salute? Ecco le cose che devi fare.

1. Non mettere cose tossiche nel tuo corpo

Molte cose che le persone mettono nei loro corpi sono decisamente tossiche.

Alcuni, come sigarette, alcol e droghe abusive, creano inoltre dipendenza, rendendo difficile per le persone rinunciarvi o evitarli.

Se hai un problema con una di queste sostanze, la dieta e l’esercizio fisico sono l’ultima delle tue preoccupazioni.

Mentre l’alcool va bene con moderazione per coloro che possono tollerarlo, il tabacco e le droghe abusive fanno male a tutti. Ma un problema ancora più comune oggi è mangiare cibi spazzatura malsani che promuovono le malattie.

Se si desidera avere una salute ottimale, è necessario ridurre al minimo il consumo di questi alimenti.

Probabilmente il singolo cambiamento più efficace che puoi apportare per migliorare la tua dieta è ridurre gli alimenti confezionati e confezionati.

Quando si tratta di ingredienti specifici, gli zuccheri aggiunti sono tra i peggiori: saccarosio e sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio.

Entrambi possono causare danni al metabolismo se consumati in eccesso, anche se alcune persone possono tollerare quantità moderate.

Inoltre, è una buona idea evitare tutti i grassi trans, che si trovano in alcuni tipi di margarina e cibi confezionati al forno.

Fare esercizio

Mentre sollevare pesi ed esercitarsi può sicuramente aiutarti ad avere un aspetto migliore, migliorare l’aspetto è in realtà solo la punta dell’iceberg.

È, inoltre, necessario esercitare per garantire il funzionamento ottimale del corpo, del cervello e degli ormoni.

Il sollevamento pesi riduce i livelli di zucchero nel sangue e di insulina, migliora il colesterolo e abbassa i trigliceridi.

Aumenta anche i livelli di testosterone e ormoni della crescita, entrambi associati a un miglioramento del benessere.

Inoltre, l’esercizio fisico può aiutare a ridurre la depressione e il rischio di varie malattie croniche, come l’obesità, il diabete di tipo 2, le malattie cardiache, l’Alzheimer e molti altri.

Inoltre, l’esercizio fisico può aiutarti a perdere grasso, soprattutto in combinazione con una dieta sana. Non solo brucia calorie, ma migliora anche i livelli ormonali e la funzione generale del corpo.

Fortunatamente, ci sono molti modi per esercitare. Non è necessario andare in palestra o possedere costose attrezzature per l’allenamento.

È possibile allenarsi gratuitamente e comodamente a casa propria. Basta fare una ricerca su Google o YouTube per “allenamenti a peso corporeo” o “calisthenics”, ad esempio.

3. Dormire come un bambino

Il sonno è molto importante per la salute generale e gli studi dimostrano che la privazione del sonno è correlata a molte malattie, tra cui l’obesità e le malattie cardiache

Si consiglia vivamente di trascorrere del tempo per un sonno buono e di qualità.

4. Non bere il caffè a fine giornata

Cerca di andare a letto e svegliarti in orari simili ogni giorno.

Dormi nella completa oscurità, senza illuminazione artificiale. Abbassa le luci della tua casa poche ore prima di coricarti.

5. Evita lo stress

Uno stile di vita sano comporta una dieta sana, un sonno di qualità ed esercizio fisico regolare.

Ma anche il modo in cui ti senti e come pensi è molto importante. Essere stressati continuamente è una ricetta per il disastro.

Lo stress eccessivo può aumentare i livelli di cortisolo e compromettere gravemente il metabolismo. Può aumentare il desiderio di cibo spazzatura, il grasso nella zona dello stomaco e aumentare il rischio di varie malattie.

Gli studi dimostrano anche che lo stress contribuisce in modo significativo alla depressione, che oggi rappresenta un grave problema di salute.

Per ridurre lo stress, cerca di semplificare la tua vita: esercizio fisico, passeggiate nella natura, pratica tecniche di respirazione profonda e forse anche meditazione.