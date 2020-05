Non vuoi ingrassare? Ecco i 4 cibi che NON devi mangiare dopo le 16

Non vuoi ingrassare? Ecco i 4 cibi che NON devi mangiare dopo...

Non vuoi ingrassare e mantenere la tua linea? Sappi che ci sono dei cibi che non devi mangiare dopo le 16, che potrebbero far lievitare il tuo girovita.

Anche se tenere d’occhio la tua dieta è importante in ogni momento della giornata, ciò che mangi di sera è particolarmente importante per non ingrassare.

Poiché il tuo metabolismo rallenta mentre dormi, nel corso della giornata dovresti mangiare cibi non trasformati e integrali che sono più facili da convertire in energia per il tuo corpo. In tal modo, aiuti a tenere alla larga il peso in eccesso.

Patatine

Le patatine fritte possono sembrare allettanti, ma probabilmente dovresti evitarle.

“In generale, mangiare patatine fritte e simili cibi fritti e grassi può portare a una dieta malsana, con conseguente aumento di peso ed effetti negativi sulla salute”

“Contengono anche piccole quantità di fibre, proteine ​​e altri nutrienti. Le patatine vengono generalmente servite salate o aromatizzate, dando loro un alto contenuto di sodio“, come spiega Livestrong.

Gelato

Il gelato è un altro alimento che probabilmente dovresti evitare se stai cercando di perdere peso.

“Il gelato è un alimento ricco di carboidrati e il consumo di molti carboidrati raffinati provoca la deposizione di grasso della pancia“, dice la dottoressa Edwina Clark.

Barrette di cioccolato

A causa della loro piccola porzione, le barrette di cioccolato potrebbero sembrare un’opzione relativamente buona per chi spera di perdere peso.

Sfortunatamente, le piccole dimensioni delle porzioni si sommano e possono essere deleterie per la tua perdita di peso o per lasciarlo stabile.

Pane bianco

Il pane bianco è un altro alimento importante da evitare se si vuole perdere peso.

Poiché è composto da carboidrati raffinati e cereali trasformati, il pane bianco ha un basso contenuto di fibre.

Ciò significa che non ti riempirà in modo efficace come il pane integrale, aumentando le probabilità che ne mangerai in eccesso.