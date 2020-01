Non vuoi bere il caffè? Ecco le 5 alternative alla bevanda nera

Ecco le 5 alternative al classico caffè che puoi scegliere se non ti va la bevanda nera.

1. Tè Matcha

Il matcha è una polvere verde che si forma quando macini le giovani foglie di tè e può sostituire un’ottima alternativa al caffè, soprattutto per le persone che non vogliono sentirsi nervose.

Il Matcha contiene caffeina insieme a L-teanina, un amminoacido che rilassa la mente senza sonnolenza.

Studi recenti suggeriscono che la L-teanina potrebbe funzionare con la caffeina per produrre effetti positivi sulla cognizione e sull’umore.

Ciò potrebbe spiegare perché molte persone affermano che l’energia che ricevono dal tè verde è un’energia più rilassata che non crea una sensazione nervosa.

Aggiunge anche che, poiché l’intera foglia della pianta del tè matcha è macinata per il tè, sei in grado di ottenere una piccola dose di fibra per iniziare la giornata.

2. Tè verde

Oltre ad avere diversi benefici per la salute, il tè verde è anche un’ottima alternativa al bere caffè.

“Il tè verde viene minimamente elaborato e ha i maggiori benefici per la salute di tutti i tè disponibili”, afferma il dottor Anthony Kouri, chirurgo ortopedico presso il centro medico dell’Università di Toledo.

“Diversi studi hanno dimostrato che le persone che bevono tè verde hanno molte meno probabilità di contrarre tumori alla vescica, al seno, ai polmoni, allo stomaco, al pancreas e al colon-retto”.

“Inoltre, la ricerca indica che il tè verde aiuta a ridurre il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache. La caffeina nel tè verde aiuta a migliorare l’acuità mentale e il metabolismo”.

Kouri aggiunge che, sebbene ci sia stato un dibattito su quanto tè verde dovresti bere in un giorno, per ottenere i suoi massimi benefici per la salute, suggerisce ovunque tra 3-5 tazze.

3. Frullati

Ci sono molti ingredienti naturali che possono aumentare la tua energia al posto del caffè, quindi ha senso combinare quelli in un frullato da avere all’inizio della giornata.

“I frullati forniscono porzioni di frutta e verdura, che molti di noi mancano nella nostra dieta”

dice a Bustle Natalie Allen, dietista e istruttrice di scienze biomediche registrata presso la Missouri State University.

“L’aggiunta di una proteina, come lo yogurt, ti aiuterà a riempirti. I frullati sono un ottimo inizio di giornata con carboidrati, fibre, antiossidanti e proteine“.

4. Aceto di mele

L’aceto di mele può servire da stimolo energetico ed essere il tuo sostituto del caffè al mattino.

“Questa è una bevanda non contenenti caffeina a base di mele fermentate e include un composto chiamato acido acetico“, afferma Kouri.

“Questo ha dimostrato di avere effetti benefici sulla sensibilità all’insulina e sui livelli di zucchero nel sangue“.

Tuttavia, mentre l’aceto di mele può darti energia e fornire altri benefici per la salute.

Kouri suggerisce di prenderlo sempre con un sorso d’acqua, poiché l’acidità dell’aceto di mele può danneggiare i denti se presa direttamente.

5. Golden Milk

Sebbene le persone bevano spesso latte dorato di notte, Kouri suggerisce che può essere una buona alternativa al caffè per mantenerti energico durante il giorno.

“Questa è una bevanda indiana tradizionale non caffeinata che viene riscaldata e include zenzero, cannella, curcuma e pepe nero. Anche miele e vaniglia possono essere aggiunti”, dice.

“Le spezie che compongono il latte dorato hanno forti proprietà antinfiammatorie dovute alla curcumina chimica, il principio attivo della curcuma”

“Alcuni studi hanno dimostrato che il consumo di 500 mg di curcumina equivale a 50 mg di artrite (antinfiammatorio)“.

Kouri aggiunge anche che ci sono stati studi che dimostrano che bere latte dorato può migliorare la salute mentale, la memoria e la densità ossea.