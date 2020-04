Non Voglio Cambiare Pianeta, tutte le curiosità sul docu trip di Jovanotti

Cos’è Non voglio cambiare pianeta, il nuovo docu-trip di RaiPlay con protagonista il cantautore Jovanotti, disponibile dal 24 aprile 2020 in 16 puntate

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi a “Non voglio cambiare pianeta”, un nuovo prodotto diverso dal solito, targato Rai, che vede la partecipazione straordinaria dell’amatissimo artista Jovanotti.

Non voglio cambiare pianeta arriva su RaiPlay

Non voglio cambiare pianeta è una docuserie, che verrà trasmessa, a partire dal 24 aprile 2020, in 16 puntate, costituite da circa 15 minuti, su RaiPlay.

Il girato totale consta di 60 ore, che in principio sarebbero dovute essere utilizzare per la creazione di brevi filmati video per i social e per Youtube. Alla fine, invece, si è deciso di realizzarne un documentario in collaborazione con Rai.

La trama del docu-trip

Quello che è stato definito un vero e proprio “docu-trip”, altro non è che il lunghissimo filmato di un viaggio compiuto, in due mesi, in solitaria, dal cantautore Jovanotti.

Jovanotti ha attraversato da Santiago del Cile a Buenos Aires, 4.000 chilometri di salite e di discese, attraverso le Ande. Il tutto, con la bicicletta, passando per paesaggi mozzafiato, e incrociando durante il cammino persone, culture, usanze.

A documentare il faticoso viaggio di Jovanotti la sua go-pro, una vera e propria compagna. Il percorso è stato definito da Jovanotti

“un po’ psichedelico, che mescola sport, musica, percorsi, ma che ha anche qualcosa da dire. Una fessura che fa vedere infinite possibilità”.

Jovanotti è partito per il suo viaggio a fine gennaio, mentre in Italia, come sottolineato da Ansa, fervevano i lavori per il festival di Sanremo; l’evento in cui molti speravano di vederlo tra gli artisti in gara. Come dichiarato dallo stesso Jovanotti, però, il cantante non avrebbe avuto un progetto artistico da portare al Festival della canzone italiana, chissà se la situazione sarà diversa il prossimo anno!