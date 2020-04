A Pomeriggio 5 si torna a parlare dell’automobilista di Varese che si è finto infermiere per superare un posto di blocco dei Carabinieri. Nel corso dell’ultima puntata del popolare talk show, Barbara D’Urso ha replicato al millantatore, il quale aveva dichiarato di aver ricevuto proposte economiche da parte della conduttrice.

Il piastrellista varesino, che in preda al delirio da alcolici non aveva fornito le esatte informazioni sui propri titoli ai Carabinieri, ha ingannato i giornalisti della trasmissione radiofonica La Zanzara, dichiarando di aver ricevuto ghiotte offerte di denaro da parte di Barbara D’Urso.

La conduttrice di Canale 5, infervorata dalle recenti dichiarazioni del finto infermiere, ha preso le distanze dall’uomo e, senza mezzi termini, ha esordito così:

“Vi ricordate la storia del ragazzo che si è finto infermiere

per scampare a un controllo dei carabienieri e poi ha condiviso un video sui social dicendo che aveva bevuto? Alla trasmissione radiofonica La Zanzara, l’uomo avrebbe detto ai conduttori ‘Se volete altre informazioni mi pagate cash, soldi. Non racconto le cose gratis… Lo sapete che mi ha chiamato la D’Urso? Non dico quanto mi voleva dare la D’Urso!'”