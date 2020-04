Lo spietato popolo dei social spara ad altezza d’uomo senza fare sconti. Al centro delle polemiche Paola Di Benedetto, finalista del ‘Grande Fratello Vip 4’.

Tempo di critiche, anche piuttosto spietate e insindacabili per la finalista del GF Vip 4 Paola Di Benedetto. La 25enne vicentina è finita nel mirino degli haters a causa del suo atteggiamento poco collaborativo e partecipe all’interno della casa di Cinecittà.

Si sa, i telespettatori dei reality show sono come le pentole a pressione, pronte ad esplodere da un momento all’altro. Nelle ultime ore, infatti, il popolo dei social si è dato alla pazza gioia, passando in rassegna tutti i finalisti di questa edizione.

La sua assenza di argomentazioni e il suo disinteresse nel contribuire alla pulizia della casa, sono stati segnalati con chiarezza dai telespettatori di Canale 5. Secondo gli internauti, Paola Di Benedetto non merita di arrivare in finale e tanto meno di vincere il reality show.

Le aspre critiche su Facebook

Lo spietato popolo dei social l’ha fatta a fettine sottili come un roast beef. Riferiscono, le malelingue, che l’ex Madre Natura di Ciao Darwin non muova mai un dito né per se stessa né per gli altri concorrenti:

“Paola è proprio un’approfittatrice, una maleducata. Non ha mai lavato un piatto, non c’è verso di lavare una forchetta… Non si lava neanche la sua tazza della colazione. Questa è maleducazione allo stato puro, non ha un minimo di rispetto per la convivenza. Sta bene lì dentro, si fa servire e riverire”

Segue il commento sarcastico di un’altra utente del social network:

“Ah, povera Paola… Che fatica fa ogni giorno… Con quel suo viso sempre rilassato che ricorda un po’ le attrici inespressive dei vecchi fotoromanzi… Si trascina per casa in pigiama fino a tarda mattina. Si crede in vacanza!”

Insomma, sebbene l’astuta Paola Di Benedetto abbia avuto l’abilità di non farsi scaraventare fuori dalla casa del GF Vip 4 per più di due mesi, non è stata comunque in grado di ottenere la simpatia del pubblico, se non quella dei suoi coinquilini.

Nelle ultime ore l’antipatia dei telespettatori si è palesata in tutta la sua furia. Appare ormai evidente, anche ai meno maliziosi, che il pubblico del Grande Fratello Vip 4 non intenda portare alla vittoria l’immeritevole Paola Di Benedetto.