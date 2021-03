Non riesce a pagare il mutuo della casa per via della crisi: il figlio avvia una raccolta fondi

Non riesce a pagare il mutuo della casa per via della crisi:...

La vicenda arriva da Napoli, dove una famiglia – come tante in questo momento – rischia di restare senza un tetto sulla testa.

Il giovane ha quindi avviato una gara di solidarietà, che ha già raccolto una somma considerevole.

La richiesta d’aiuto di un giovane campano

Si chiama Giuseppe Novissimo, il ragazzo campano che ha deciso di aiutare la sua famiglia in un momento di grave difficoltà economica.

Lo ha fatto avviando una raccolta fondi sul web, per salvare la casa dei suoi genitori, in cui lui stesso ha trascorso gran parte della sua vita.

“La casa di mia madre si trova nel cuore della città. Una bella fortuna per me crescere lì, almeno dai 10 anni in poi”

si legge nel lungo post pubblicato sul sito buonacausa.org.

Il papà di Giuseppe ha chiesto un mutuo per pagare la casa, ma per via della crisi non è riuscito più a pagare la somma richiesta e così l’abitazione di famiglia rischia di essere messa all’asta.

“La banca non vuole più saperne di eventuali nuovi lunghi pagamenti e pare che l’unica via sia il “saldo e stralcio”

racconta Giuseppe, che ha deciso così di avviare la raccolta fondi per aiutare i suoi genitori.

La solidarietà dei suoi concittadini

In poche ore la richiesta del giovane campano ha avuto già una buona risposta ed è lo stesso Giuseppe a riferirlo sulla sua pagina social.

“Vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Nelle ultime 24 ore siete stati tantissimi”

si legge nel post di ringraziamento.

La somma da raggiungere, per evitare che la casa venga messa all’asta, è di 30mila euro.

La speranza della famiglia Novissimo è di riuscire a raccogliere una cifra consistente, per non perdere “la casa ed i sogni”.