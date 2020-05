Non ho mai…, la nuova serie tv Netflix: trama, cast e curiosità

Cos’è Non ho mai…, la serie tv di Netflix sui generi teen drama e commedia, che sta riscuotendo molto successo in Italia

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla nuova serie tv di Netflix, Non ho mai…

Non ho mai… su Netflix

Dal 27 aprile 2020, è disponibile sul catalogo della piattaforma streaming a pagamento di Netflix la serie tv dal titolo “Non ho mai…” (Never Have I Ever).

Prodotta negli USA, la serie appartiene al genere comico-drammatico ed è opera di Mindy Kaling e Lang Fisher.

La trama del telefilm

Protagonista della serie tv di Netflix è Devi, una adolescente di origini indiane, la cui vita viene sconvolta da un terribile e improvviso lutto.

Dopo una lenta ripresa, Devi decide di stravolgere completamente la sua vita: non vuole più ricoprire il ruolo di ragazza “sfigata” e “secchiona”.

Sceglierà così di convincere le sue fedelissime migliori amiche, Fabiola e Eleanor, a intraprendere un percorso nuovo. Le tre abbandonano i libri e si dedicano alle esperienze amorose proprie dell’età adolescenziale.

I protagonisti della serie tv

Devi Vishwakumar è il personaggio principale della serie, una studentessa di origini indiane al secondo anno che vuole migliorare la sua vita: è interpretata da Maitreyi Ramakrishnan.

Un altro protagonista molto importante è Paxton Hall-Yoshida, interpretato dall’attore Darren Barnet: si tratta di un attraente e atletico compagno di classe di Devi.

Eleanor e Fabiola sono le migliori amiche di Devi. La prima ama recitare e vestirsi in maniera eccentrica ed è interpretata da Ramona Young; la seconda, invece, che ama la scienza e nasconde un segreto di famiglia, è impersonata da Lee Rodriguez.

Altri personaggi sono Kamala, interpretata da Richa Moorjani, la cugina di Devi, costretta a un matrimonio combinato, e Ben Gross, interpretato invece da Jaren Lewison, la nemesi di Devi a scuola, appartenente ad una ricca famiglia.