Non fai sesso da molto tempo? La tua pelle lo rivela: gli effetti dell’astinenza

Non fai sesso da molto tempo? La tua pelle lo rivela: gli...

A volte, anche la pelle può dire tanto è per questo che bisognerebbe curarla nel migliore dei modi, ma soprattutto decifrare il suo linguaggio

Per le persone che non vivono con un partner, in teoria il lockdown ha significato tre mesi di celibato. Stare così a lungo senza sesso o contatto intimo può essere più che frustrante.

Tre terapisti sessuali e psicologi hanno spiegato a Insider esattamente quale tipo di conseguenze vedono nelle persone che non hanno contatti sessuali per un lungo periodo di tempo, dall’ansia acuta all’insonnia.

Gli orgasmi possono avere una serie di benefici per la salute tra cui il sollievo dall’ansia, il rafforzamento dell’immunità e il miglioramento del sonno.

La pelle parla della mancanza di sesso

Il sesso ha i suoi benefici: è bello, conta come esercizio fisico, ti avvicina a un partner e così via. Ma hai mai notato che dopo l’atto e dopo il bagno, la tua pelle risplende?

C’è rossore sulle guance, un leggero appannamento di sudore: la tua pelle appare sana e viva. Se – per tanto tempo – non si hanno rapporti intimi la pelle perde di luminosità e dell’effetto glow naturale.

Secondo Melissa Piliang, dermatologa alla Cleveland Clinic e Ted Lain, medico alla Sanova Dermatology, la risposta è un clamoroso “sì!”, il sesso è una manna dal cielo.

Piliang dice:

“Come altre forme di esercizio fisico, il sesso aumenta il flusso di sangue alla pelle, che ti darà una carnagione più luminosa”.

Per quanto riguarda il modo in cui ciò avviene, il Dr. Piliang dice di ringraziare il flusso di sangue, che “fornisce un aumento di ossigeno alla pelle”. Il potenziamento dell’ossigeno equivale al bagliore immediato. Ma ci sono più benefici per la tua pelle rispetto a un semplice effetto illuminante, secondo la scienza.

Lain afferma che fare sesso porta a una

“riduzione dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, che può migliorare la produzione di collagene”.

Il collagene è la proteina più abbondante nei nostri corpi. Questa proteina è ciò che aiuta a mantenere la nostra pelle elastica e liscia. Alti livelli di cortisolo possono danneggiare fisicamente il collagene in modo irreparabile, lasciando la pelle con cicatrici o rughe.

Quindi, più sesso fai, più collagene avrai a disposizione per la pelle . Anche se sei costantemente stressato, il Dr. Piliang aggiunge che l’aumento dei livelli di estrogeni durante il sesso aiuta anche a “plumpare” il collagene, quindi non devi preoccuparti se sei un po’ agitato.

Una pelle più splendida e giovanile, dunque, facendo sesso. Il Dr. Piliang attribuisce una pelle più luminosa e più chiara all’abbassamento dei livelli di cortisolo nel tempo, mentre il Dr. Lain afferma che la regolazione degli ormoni ossitocina, prolattina ed estrogeni aiuta a prevenire le riacutizzazioni indesiderate dell’acne mestruale.

I benefici del sesso sul resto del corpo

Secondo la dott.ssa Rachel Needle, psicologa e condirettrice dei Modern Sex Therapy Institutes, fare sesso può essere positivo per la salute fisica e mentale delle persone.

Ti aiuta a dormire meglio, diminuire il dolore, abbassare lo stress, tenere sotto controllo l’ansia e la depressione e molto altro ancora. I sintomi sorgono in momenti diversi in base alle esigenze delle persone e possono manifestarsi ovunque da poche settimane a qualche mese.

Needle ha affermato che questi benefici sono così importanti che le persone che non possono avere rapporti sessuali dovrebbero comunque masturbarsi e avere orgasmi.

“L’orgasmo rilascia endorfine che possono aiutare a ridurre lo stress, almeno temporaneamente, e portare a sentimenti positivi che ci rendono più felici”, ha detto Needle.

“Quindi, anche se non stai facendo sesso in coppia, se vuoi continuare ad avere questi benefici, trova il modo di continuare ad avere orgasmi”.

Un consiglio da tenere a mente, sempre.