‘Non fai un ca**o’ Mara Venier furiosa col marito: la lite in pubblico fa il giro del web

‘Non fai un ca**o’ Mara Venier furiosa col marito: la lite in...

Mara Venier e l’accusa al marito Nicola Carraro prima dell’inizio di Domenica In: “Come al solito non fai un ca**o!”

Mara Venier è già pronta per partire con una nuova puntata in diretta di Domenica In. La conduttrice sarà impegnata tutto il giorno con la trasmissione di Rai 1 e dovrà impegnarsi al massimo nonostante le sue condizioni di salute.

Niente la blocca, neanche dall’accusare il marito in un video caricato dallo stesso Nicola Carraro, scopriamo di che si tratta.

Le condizioni di salute di Mara Venier

Mara Venier è pronta per recarsi presso gli studi Fabrizio Frizzi di Roma, dove andrà in onda un nuovo appuntamento con Domenica In. La conduttrice sta vivendo un periodo critico da quando è caduta dalle scale e si è fratturata il piede.

A causa di ciò, i collaboratori della Venier sono costretti a passare da casa a prelevare la conduttrice per portarla direttamente presso gli studi della Dear.

Mara non è autonoma e non può uscire di casa da sola, ma, nonostante ciò, è in vena di dire ciò che pensa al marito e di fronte a migliaia di utenti che li seguono entrambi sui social.

Le accuse al marito Nicola Carraro

Durante il prelievo di Mara, avvenuto ad opera dei collaboratori, il marito della conduttrice, Nicola Carraro, ha ripreso la scena. L’uomo è molto social e aggiorna sempre i suoi social sui dettagli della vita quotidiana.

Nel video, è possibile vedere la Venier rimproverare il marito che la segue per tutta casa con lo smartphone acceso:

“Ciao amore, come al solito non fai un ca**o, fai solo i filmini.”

Tra marito e moglie vi è una grande sintonia. I due si divertono molto e si supportano sempre. Anche oggi hanno dato vita a un siparietto che ha divertito i loro follower!