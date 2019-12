Non fai l’amore da molto tempo? Ecco tutti i benefici che ottiene il tuo corpo!

Molte persone scelgono di non fare sesso per una serie di motivi. E ottengono diversi benefici. Ecco quali sono

Non fare l’amore per molto tempo, perché accade? Ad alcune persone non piace fare l’amore o non sono interessate semplicemente all’intimità.

Altri trovano che sia una distrazione dalle cose a cui tengono davvero.

Anche se fare sesso può avere effetti positivi sulla tua salute, non farlo ha anche dei benefici. Ecco gli effetti collaterali positivi della mancanza di sesso.

Non devi preoccuparti di rimanere incinta

Anche se ci sono molti metodi molto efficaci sul controllo delle nascite disponibili oggi, l’unico modo certo al 100% è quello di non fare sesso.

È meno probabile che tu abbia un’infezione del tratto urinario

Naturalmente, non avere rapporti sessuali ridurrà drasticamente le tue possibilità di contrarre un’infezione a trasmissione sessuale.

Conosci meglio te stesso

A volte le persone hanno difficoltà a concentrarsi sul proprio piacere quando fanno sesso con qualcun altro.

Astenersi per un po’, dunque, può rappresentare un ottimo modo per prendersi un po’ di tempo e capire come ti piace masturbarti.

Se decidi di essere nuovamente sessualmente attivo, avrai informazioni che puoi condividere con un partner per rendere il sesso ancora più piacevole.

Concentrarsi su altre cose

Astenersi dal sesso può darti il ​​tempo di concentrarti su qualsiasi grande problema emotivo che potresti avere, come una rottura o la morte di una persona cara.

A volte è necessario astenersi dal sesso dopo una malattia o una procedura medica e accelerare il processo di guarigione.

Stare senza fare sesso per lungo tempo può essere un’esperienza frustrante se preferisci essere sessualmente attivo.

Tuttavia, un periodo di astinenza può essere un’opportunità per la crescita personale e l’amore di sé.

Mentre potresti perdere temporaneamente i benefici per la salute del sesso, ti aspetteranno se o quando tornerai sessualmente attivo.

Se scopri che una mancanza di sesso sta influenzando la tua relazione con il tuo partner, una discussione seria può aiutarti a capire meglio di cosa hai bisogno in una relazione per sentirti soddisfatto.