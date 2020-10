Non è l’Arena, anticipazioni: inchieste ed ospiti dell’11 ottobre

Emergenza Covid, inchiesta Inps e molti ospiti nella puntata di domani del programma condotto da Massimo Giletti!

Ospiti esclusivi nello studio di Non è l’Arena il programma di approfondimento dei temi più caldi della settimana, ogni domenica alle 20.35

Anticipazioni Non è l’Arena: intervista esclusiva a Salvatore Buzzi

Al via la nuova puntata del programma di Massimo Giletti, in studio si dedicherà ampio spazio al caso Mondo di Mezzo.

Il processo per la vicenda ex Mafia Capitale si terrà il 3 novembre.

Davanti alla Corte D’Appello di Roma comparirà anche Salvatore Buzzi dopo che la Cassazione ha fatto cadere le aggravanti per associazione mafiosa.

Stasera, Buzzi rilascerà un’intervista esclusiva che darà l’avvio ad un dibattito infuocato con Alessandro Diddi, Alfonso Sabella e Carlo Diddi.

Emergenza Covid: nuove norme e negazionisti

In studio per un match infuocatissimo ci saranno il dottor Matteo Bassetti, il giornalista e noto volto tv Alessandro Cecchi Paone, il viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri e l’opinionista Diego Fusaro.

Il tema è il boom di positivi degli ultimi giorni: le nuove norme restrittive sono davvero necessarie?

Caso Inps: l’inchiesta bomba

Massimo Giletti tornerà anche ad occuparsi dell’inchiesta Inps e degli incarichi affidati dall’Ente per oltre due decenni alle stesse aziende senza che venisse indetto nessun appalto.

Ospiti che interverranno al dibattito commentando documenti e filmati inediti: Luca Telese, Guido Crosetto e Sergio Rizzo.

Altri temi caldi: smart working e social network

Si riaccenderà nuovamente lo scontro tra Cateno De Luca, sindaco di Messina e Francesco Fucile, sindacalista Cgil sul tema della modalità dello smart working per le amministrazioni Comunali.

Filmati esclusivi infine per quanto riguarda il tematica del mondo social e del cosiddetto “guru” di Instagram Mirko Scarcella.

Gianluca Vacchi in un video messaggio tira una bordata ad un personaggio noto, chi sarà? Interverranno Cecchi Paone, Laura D’Amore modella ed hostess, la giornalista Annalisa Chirico e Luca Valori esperto di E-Commerce e di Istagram.

Una serata piena di novità e colpi di scena come ogni sabato alle 20.35 su La7