Non è l’Arena, anticipazioni 18 ottobre: scandalo Inps e caos Covid, tutti gli ospiti

Scopriamo gli ospiti di domenica 18 ottobre della trasmissione presentata da Massimo Giletti, inchieste bomba e confronti accesi!

Continuano le inchieste sul caso Inps, in studio anche un ospite d’eccezione che darà finalmente la sua versione dei fatti. E poi il dottor Zangrillo, risponderà agli attacchi? Ecco le anticipazioni di Non è l’Arena, in onda domenica 18 ottobre su La7!

Non è l’Arena, il caso Inps: la versione dell’ex presidente

Torna l’atteso appuntamento con l’informazione e l’approfondimento di La7 nella la trasmissione Non è L’Arena, che come ogni anno sta riscuotendo grande apprezzamento tra i telespettatori della domenica sera.

Pur scontrandosi con “Live-Non è la D’Urso”, il programma di Massimo Giletti ha comunque guadagnato la scorsa settimana il 4,78% di share con 1.261.000 spettatori.

Anche nella puntata continuerà l’approfondimento sulla vicenda dell’archivio Inps.

La settimana scorsa è andato in onda un servizio a cura del giornalista Carlo Marsili intitolato “La casa di carta dell’Inps”.

Nel reportage si è evidenziata la presenza dell’archivio nazionale Inps, o almeno quello che avrebbe dovuto avere quello scopo ma che risultava solo come capannone abbandonato appena fuori Milano.

Sulla questione dubbi e domande che non avevano trovato risposte anche per il fatto che l’ex presidente Inps non aveva voluto rispondere alle domande, come dichiarato da Giletti.

Da ciò che ha fatto trapelare proprio il conduttore ora l’invito è stato accolto e nella puntata di domenica interverrà proprio Antonio Mastrapasqua.

L’ex Presidente darà la sua versione dell’accaduto, per la prima volta dopo ormai 7 anni.

Caos Covid, in studio il professor Zangrillo risponde agli attacchi

Nell’appuntamento consueto del sabato sera non poteva mancare lo spazio per la questione d’attualità più pressante al momento: l’emergenza Covid.

Come i quotidiani bollettini riportano, la curva dei contagi è in constante aumento, e gli esperti sono divisi sulle previsioni della situazione.

In studio un ospite atteso: il professor Alberto Zangrillo, come annunciato dallo stesso Giletti.

“Verrà da noi dopo aver passato una settimana sotto attacco.”

Il professore, medico di molti vip tra cui Silvio Berlusconi, Flavio Briatore e Daniela Santanchè, risponderà alle domande sul coronavirus chiarendo una volta per tutte la sua posizione scientifica in merito.

Tacciato infatti di negazionismo assieme al collega Bassetti, Zangrillo risponderà agli attacchi?

Per assistere agli scontri infuocati non resta che accendere la tv alle 20.30 di domenica su La7!