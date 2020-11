Non è l’Arena, anticipazioni 15 novembre 2020: Fabrizio Corona e gli altri ospiti

Torna un nuovo appuntamento con l’attualità nella prima serata di La7, ecco chi sarà in studio con Massimo Giletti domenica 15 novembre 2020!

I temi d’attualità e le inchieste più infuocate del momento, commentate in studio con Massimo Giletti, tutte le domeniche a partire dalle 20.30 su La7!

Anticipazioni puntata del 15 novembre: Fabrizio Corona e gli altri ospiti

Torna il mattatore Massimo Giletti con il suo programma di approfondimento dei maggiori temi di attualità con ospiti sempre diversi e servizi in esclusiva.

Nella domenica di La7 dopo il varo del nuovo programma di Myrta Merlino la rete si appresta a completare l’offerta formativa con l’ormai programma storico condotto dal giornalista Massimo Giletti.

In puntata come ospite controverso ci sarà l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che racconterà la sua esperienza e presenterà il suo ultimo libro in uscita dal titolo “Come ho inventato l’Italia”.

Dopo l’ultima apparizione tv di Corona, a Live Non è la D’Urso di poche settimane fa, si attende un infuocato dibattito in studio!

Oltre a Fabrizio Corona si avvicenderanno nello studio di Massimo Giletti altri ospiti appesi tra cui Asia Argento, la quale ha avuto una liaison controversa proprio con Corona.

Tra gli altri vedremo anche l’attore e scrittore Moni Ovadia, Elisabetta Sgarbi la sorella del critico d’arte e politico Vittorio e la psicoterapeuta Stefania Andreoli.

Non è l’Arena, 15 novembre: lockdown necessario per tutti?

Grande spazio durante la serata ovviamente sarà dato all’emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese e nel mondo intero: la pandemia da coronavirus.

Verranno discusse le ultime novità in tema di restrizioni con l’entrata nelle zone rosse ed arancioni di altre Regioni proprio a partire da oggi.

Campania e Toscana infatti sono ufficialmente zone rosse mentre tra le zone arancioni sono passate altre 3 Regioni ovvero l’Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia e le Marche.

Il conduttore ha lanciato un quesito tramite social a cui gli ospiti ed i telespettatori cercheranno di rispondere in puntata:

“Virologi ed opinione pubblica divisi sui provvedimenti da prendere alla luce della situazione attuale. Voi che sensazione avete?”

Infine molti servizi degli inviati della trasmissione tra cui quello di Danilo Lupo che cercherà di intervistare Don Norberto D’Amelio a Sessa Aurunca in provincia di Caserta: si cercherà di far luce sui legami tra il parroco e Christian Del Vecchio, il santone che promette la guarigione attraverso l’olio prodotto dalle sue stesse mani, come riporta anche News24.