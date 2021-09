Pomeriggi di balli e canti sfrenati in diretta dal Centro Safa Palatino di Roma.

Il teen-show è stato un autentico fenomeno di costume degli anni 90 e anche il primo programma d’intrattenimento quotidiano.

Centinaia di ragazze adolescenti cantavano e ballavano, diventando delle icone televisive.

Dal programma, ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, sono nate tantissimi volti noti che hanno iniziato la loro carriera cinematografica o televisiva proprio nel noto show, tra cui: Claudia Gerini, Romina Mondello, Sabrina Impacciatore, Lucia Ocone, Nicole Grimaudo, Antonella Mosetti, Alessia Mancini, Alessia Merz, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Yvonne Sciò, Antonella Elia, Veronika Logan, Maria Monsè e molte altre.

Le ragazze venivano scelte personalmente da Boncompagni, passavano da teenager alle prime armi a vere star.

Nelle scorse ore, le parole della Colucci, rilasciate a Today, hanno scatenato una gigante polemica.

Stando a quanto rilasciato dalla 45enne originaria di Vigevano, accadevano “situazioni vomitevoli e schifezze”.

La Colucci ha prima pubblicato un post su Facebook e poi approfondito la questione al portale:

“ Il privilegio di far parte a 21 anni di un gruppetto ristretto che guadagnava più di un direttore di banca (…) Ma tutto questo, che apparentemente poteva sembrare e noto che purtroppo continua a voler sembrare una favola, celava aspetti vomitevoli che avrei voluto conoscere in età più avanzata”.

Ha aggiunto:

“Non c’è niente di fiabesco in Non è la Rai, lo sappiamo tutti ma nessuno lo dice. E non mi riferisco al fatto che lui (Boncompagni, ndr) a 60 anni conviveva con una minorenne, perché non sta a me giudicare, ma a tante altre schifezze. Non era una favola signori, era tutto ciò che di più spietato e crudo vivi se fai parte del mondo dello spettacolo.”