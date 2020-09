Non è la Rai, Eleonora Cecere dopo la brutta malattia è molto cambiata – FOTO

Non è la Rai, Eleonora Cecere dopo la brutta malattia è molto...

Scopriamo insieme com’è diventata Eleonora Cecere, volto noto di Non è la Rai, dopo la malattia che l’ha colpita

Guardiamo insieme l’incredibile trasformazione di Eleonora Cecere!

Il successo di Eleonora Cecere

Uno dei volti di punta del celebre programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni era l’attrice prodigio Eleonora Cecere.

Da giovane ha recitato in film come La Carne di Ferreri, L’Intervista di Fellini e La Famiglia di Ettore Scola. Dopo Non è la Rai, la donna ha continuato la carriera artistica fra tv, cinema e teatro.

La sua vita, però, è stata sconvolta dal dramma di una grave malattia che l’ha colpita. Intervistata dal settimanale Nuovo, ha raccontato:

“A ottobre è cominciato il calvario: avevo continue emorragie e dolori lancinanti. Dopo una lunga indagine e un intervento in laparoscopia, scopro di avere oltre l’endometriosi, un fibroma.”

Il calvario di Eleonora e la trasformazione

La donna, per risolvere la situazione, è stata costretta a sottoporsi a un’isterectomia, cioè a farsi togliere l’utero e le tube.

“Ho rischiato la setticemia, ma per fortuna i ginecologi dell’ospedale Sant’Andrea di Roma sono riusciti a scongiurare il pericolo.”

Un periodo difficile per Eleonora, superato grazie all’aiuto della sua famiglia e della religione. A salvare la Cecere l’idea che questa operazione fosse l’unica scelta possibile.

La donna ha parlato tanto della questione con il compagno Luigi e il fatto di avere già due meravigliose bambine ha fatto percorrere loro più serenamente questa strada obbligata.

Eleonora ha quindi concluso:

“Mi sono avvicinata a Padre Pio perché ho sempre amato la sua figura e la sua storia. E lui mi ha aiutato.”

Guardate com’è oggi:

La donna appare molto cambiata, ma sempre in splendida forma, nonostante l’intervento subito! A lei vanno i nostri più sinceri auguri!