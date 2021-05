Lutto nel Napoletano, Ester Rappucci stroncata da un malore improvviso: aveva 30 anni

Per la giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

Tanti i messaggi di cordoglio che amici e familiari hanno scritto sui social in ricordo di una ragazza che tutti descrivono come allegra e solare.

Ester Rappucci muore a 30 anni

Un malore improvviso, l’inutile corsa dei sanitari ed il cordoglio per una giovane vita spezzata in un modo così atroce.

È l’amaro destino di Ester Rappucci, 30enne di Nola, provincia di Napoli, che nel pomeriggio di domenica si è spenta improvvisamente.

La giovane ha accusato un malore che non le ha lasciato scampo. I familiari di Ester hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Quando i sanitari sono giunti sul posto, per lei non c’era più nulla da fare. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Cordoglio di amici e familiari

La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio in quanti la conoscevano.

In queste ore la bacheca Facebook di Ester è invasa dai messaggi di amici e familiari, sconvolti dalla sua improvvisa perdita.

“Ciao Ester, son certa che con la tua solarità e spontaneità continuerai a far sorridere e divertire gli angeli del Paradiso”

si legge in uno dei tanti messaggi in suo ricordo.

Chi la conosceva la descrive come una ragazza solare e sempre allegra, che ha lasciato un grande vuoto intorno a sé.

Anche il fidanzato Ferdinando, scosso da questa perdita, ha scritto numerosi messaggi sulla sua pagina Facebook, dedicati alla sua compagna.

