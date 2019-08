Noia di coppia, il campanello d’allarme prima di lasciarsi? Ecco cosa fare

Quando arriva la noia di coppia è come se un campanello suonasse al nostro cervello. Come siamo arrivati sino qui?

La noia di coppia viene preceduta dall’euforia dell’amore romantico che porta le cosiddette farfalle nello stomaco. Il vero rapporto comincia solo quando non si sentono più svolazzarle nello stomaco, e ci si accorge che c’è un’obiettivo comune.

Dall’amore alla noia

Quando tutto va a gonfie vele, in una relazione di coppia, ci si sente pieni di speranza e di allegria, una forza soprannaturale ci fa sentire onnipotenti e ci solleva verso il cielo.

Si desidera rendere il rapporto formale, ufficializzare le cose con il matrimonio oppure con la convivenza. Quello che molti ignorano è che la vita in due è complicata, molto complessa e articolata ma soprattutto fatta di alti e bassi.

Non sempre le cose vanno nel verso giusto e alcune relazioni basano sulla noia la promessa finchè morte non ci separi.

La quotidianità vissuta con il proprio partner rappresenta la routine e la conseguente noia. La sensazione di rendersi conto non era questo il tipo di relazione che si desiderava induce sconforto e insoddisfazione.

La noia rappresenta il campanello d’allarme, il tentativo disperato di ravvivare la propria vita in qualche modo. Ci si trova di fronte a un bivio salvare la coppia oppure tuffarsi in una nuova avventura più adrenalinica e salata che mai.

In questi casi lasciasi travolgere da un fiume di fantasia, avventura e adrenalina risulta essere la soluzione più semplice.

Ciò che risulta più difficile e sapersi spiegare come si possa passare dall’amore perfetto al disincanto solo dopo qualche mese o appena qualche anno.

Ci si interroga e ci si chiede cosa sia accaduto esattamente nel rapporto per non riuscire a sopportare più le manie o difetti dell’altro.

Tutto viene a mancare dalla passione all’intimità, fino a essere due estranei.

Il potere distruttivo delle delusioni

La causa principale per cui la passione lascia il suo spazio alla stanchezza fino a raggiungere la noia è la delusione. Essa rappresenta uno dei motivi cardini per cui la coppia scoppia.

All’inizio di una scelta importante, lo stare insieme colora le nostre giornate di emozione e felicità, senza tener conto dell’altra parte quella che ancora non avete avuto l’opportunità di vedere l’uno dell’altra, ovvero il vivere insieme.

Nascono i singoli conflitti con il ripartirsi dei compiti e delle spese in generale, per quanto si desidera poterli risolvere in modo amichevole, è probabile restare delusi.

Così atteggiamenti e comportamenti di cui prima non eravamo a conoscenza ci lasciano sorpresi e ci deludono nel profondo.

Le delusioni portano all’indifferenza fino ad arrivare a sviluppare un sentimento di apatia, disgusto e rifiuto per l’altro. È il momento in cui tutto ciò che fa il partner risulta essere errato. Si discute per sciocchezze e viene a mancare il rispetto dell’altro.

Inizia uno stato catartico della coppia, ci rassegniamo e non crediamo più all’altro e viviamo infelici in uno stato di perenne nausea.

Noia e routine nella coppia: le cause

Assenze di sorprese e interessi, mancanza di entusiasmo, passione e spontaneità più la routine quotidiana pongono fine al grande amore.

Nella coppia nasce la noia è la causa di essa in una relazione e dovuta a entrambi i membri della coppia. Il silenzio uccide così come l’assenza di comunicazione e di interesse in generale. Allo stesso modo, se si trasforma in routine tutto quello che riguarda la coppia.

Sfiducia, gelosia e insicurezza divengono i classici atteggiamenti che tendiamo ad adottare quando non siamo felici in una relazione, tutto ciò sfocia nella rottura.

Se vogliamo che la storia continui è indispensabile iniziare a parlare adottando un linguaggio efficace.

È importante prendersi del tempo da dedicare al partner e accoglierlo con empatia. Questo contribuirà in modo decisivo a riempire di energia la coppia e sviluppare una relazione sana.

Lo stress o le troppe ore passate al lavoro sono in genere dei fattori di alto rischio.

Avere una relazione salutare e stabile non è sempre un compito semplice e richiede uno sforzo e un impegno consapevole da parte di entrambi.

Ai giorni d’oggi, la mancanza di comunicazione in un rapporto è l’origine del suo fallimento. Per questo motivo, è fondamentale parlate anche delle cose positive, non dimenticate mai di sottolineare ciò che fa e che vi piace del vostro partner.