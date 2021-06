Una bordata dura, anzi durissima quella di Angela Melillo. Si mormora di una presunta frecciata indigesta destinata alle ex naufraghe de L’isola dei Famosi 2021.

Angela Melillo, ex naufraga della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, trova il pretesto per mandare messaggi subliminali alle sue ex compagne di avventura, in particolare a quelle con le quali ancora oggi ha dei conti in sospeso.

Angela Melillo ed Elisa Isoardi: sottile frecciatina alle ex naufraghe?

L’effervescente showgirl romana condivide uno scatto fotografico sul suo profilo Instagram e scatena la polemicità degli internauti. Il popolo della rete sospetta che uno dei suoi recenti post possa celare un messaggio subliminale rivolto ad alcune protagoniste de L’Isola dei Famosi 2021.

A distanza di settimane dalla fine del reality show Mediaset, Angela Melillo ed Elisa Isoardi si sono incontrate e hanno condiviso con i fan la loro reunion post-Honduras. Inequivocabile la didascalia annessa:

“Noi donne, integre, passionali, leali, pronte a tutto per essere se stesse. L’ Isola ci ha dato anche questo, una consapevolezza di quanto la forza delle donne, sia il più alto dei valori”

Le parole della showgirl, seppur pacate e per nulla di accusa, non sono passate inosservate al giudizio severo dei leoni da tastiera. Centinaia di internauti, infatti, non hanno gradito la sottile frecciatina, poiché suonerebbe come una stoccata velenosa e un monito alle ex naufraghe.

Sapevo di aver puntato sul rapporto giusto 🥺😭♥️ Elisa e Angela che regalano gioie pic.twitter.com/IwIoNu9VMZ — Serena (@serenotta) June 11, 2021