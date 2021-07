Proprio di recente la cantante aveva raccontato di aver perso circa 20 chili, ma prima della drastica perdita di peso ha subito bullismo.

Ora è in perfetta forma, ma nonostante abbia perso qualche chilo in più, gli haters non smettono di criticarla: scopriamo tutti i dettagli.

Noemi: la dieta

Impossibile non conoscerla, la sua voce fa impazzire milioni di italiani.

Chioma rossa, occhi luminosi e sorriso sempre smagliante e super solare.

Una bellezza disarmante che purtroppo è stata spesso oggetto di critica.

Il punto forte del suo fisico è sempre stato il décolleté, non ha mai amato osare con il corpo.

Infatti come ha raccontato in un’intervista, ad un certo punto della sua vita ha sentito che quel corpo non lo sentiva più suo.

Per questo ha iniziato a seguire una dieta super sana, dove giorno per giorno riduceva l’apporto calorico: 1200 kcal al giorno, per perdere tra i 2 e i 4 kg a settimana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Cosa portava in tavola? Yogurt magro, crusca e tè verde a colazione, riso a pasta integrale accompagnati da verdure a pranzo, bresaola o salmone alla piastra a cena.

Ora, però, Noemi si sente molto più a suo agio.

Non è dimagrita per piacere al suo pubblico, ma per stare bene con se stessa.

Infatti grazie al Tabata Training, o Guerrilla Cardio, una forma molto intensa di allenamento cardiovascolare ha perso più di 20 chili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Noemi, il drammatico racconto

Tempo fa, Noemi ha rilasciato a Le Iene una lunga intervista, dove ha raccontato di essere stata bullizzata per il peso:

“Ci ho messo tanta testa per dimagrire. Ho smurato il frigo, no, scherzo: mi alleno, vado a correre, non faccio una vita infernale”.

Come abbiamo detto in precedenza, una dieta sana e del buon allenamento fisico sono stati i suoi segreti per arrivare a 57 chili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Purtroppo in passato è stata attaccata varie volte per il suo aspetto, è stata proprio Noemi a parlarne.

Ma l’incubo non è finito qua, perché ha rivelato:

“Ora mi insultano perché sono dimagrita. C’è sempre qualcuno a cui non gli va bene. La mia paura è che la maleducazione dei social arrivi nella vita vera”.

Un racconto che spiazzò tantissimi telespettatori del programma, ma oggi per Noemi è acqua passata ed è felice e orgogliosa di se stessa.

Leggi anche –> Diletta Leotta, gambe fantastiche e scollatura da urlo: “Zoom da procedura” – Foto