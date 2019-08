Noel e Liam Gallagher, chi sono i fratelli “Oasis”? Ecco perché hanno litigato

Perché Liam e Noel Gallagher hanno litigato? Ecco le versioni differenti dei fratelli di Manchester

Perché Noel e Liam Gallagher hanno litigato? Nonostante siano fratelli e per alcuni anni protagonisti della stessa band musicale (come dimenticare gli Oasis…), i due non hanno mai avuto un buon rapporto. Proprio di recente il maggiore, ha rilasciato una intervista al quotidiano inglese Guardian, lanciando una nuova frecciatina al “piccolo” di casa: “Ho amato mia madre finché non è nato Liam” ha dichiarato.

Successivamente ha anche parlato dell’imbarazzo che prova nei confronti del fratello, specie per il modo con il quale interpreta i vecchi pezzi della band. “Credo di non essermi mai imbarazzato tanto per un uomo nella mia vita. È riuscito nell’incredibile impresa di far sembrare le canzoni degli Oasis fiacche, sembrando che stesse passando il peggior giorno della sua vita, indossando quello che sembrava il pigiama di mio figlio, gridando nel microfono cose che sembravano ingiustizie, ma se non sai cantarle, non farle!”.

Noel e Liam Gallagher, ecco perché hanno litigato: le due versioni

Ma per quale motivo Noel e Liam Gallagher hanno litigato? “Abbiamo litigato per motivi familiari nostri, precedenti a tutto, anche alla band. La tensione era arrivata alle stelle”, raccontava Liam nel 2011 a Vanity Fair. Di opinione contraria invece, il fratello maggiore Noel.

Secondo lui, la rottura definitiva degli Oasis e con il fratello è avvenuta a Parigi durante un backstage. “Liam non si presentò al nostro concerto al V Festival perché era sbronzo. Diceva di avere la laringite, o qualcosa di simile. Nei media parlarono molto male di noi, e lui era convinto che io fossi una sorta di burattinaio dei media inglesi. Arriviamo a Parigi e lui comincia a insultare giornalisti chiamandoli per nome, dicendomi di dire a persone che non ho mai conosciuto che lui li avrebbe ammazzati di botte. Io non avevo idea di quello che stesse dicendo”.

Cosa è successo dopo lo scioglimento degli Oasis

Dopo lo scioglimento degli Oasis, il rapporto tra i Noel e Liam Gallagher non si è mai effettivamente sanato. Le loro carriere musicali sono proseguite da solisti con un discreto successo da parte di entrambi. Per moltissimi però, saranno sempre i fratelli di Manchester che hanno avuto modo di rivoluzionare radicalmente la musica a cavallo tra i ’90 e gli anni 2000.