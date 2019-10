Vuoi sudare di meno? Ecco il frutto che DEVI mangiare spesso

Sudare troppo è una piaga per molti. Non tutti sanno però che si può evitare un’eccessiva sudorazione anche grazie all’alimentazione

Noce nera: ecco tutti i benefici che hanno sulla salute. Secondo l’antica mitologia, quando gli dei hanno camminato sulla terra hanno mangiato Noci, quindi il nome latino “juglans” è un derivato delle parole “jovis glande” che significa “Noce di Giove”.

I nativi americani godevano dei piaceri e dei benefici per la salute della Noce Nera molto prima dell’arrivo degli esploratori europei. La regione dei Grandi Laghi fornisce prove archeologiche del consumo di noci risalenti al 2000 a.C.

Oltre a mangiare la noce stessa, gli indiani usavano la linfa dell’albero di noce nella preparazione del cibo. Ovunque cresce la Noce Nera, c’è del calcare nel terreno – un buon segno di terreno fertile.

I primi olandesi della Pennsylvania fecero un punto sulla scelta delle proprietà che avevano un robusto albero di noci nere sulla terra, assicurando loro un terreno ricco.

Espelle vermi e parassiti

Uno dei principali vantaggi della noce nera è la sua capacità di espellere vari tipi di vermi e parassiti che vivono nell’intestino.

Il costituente attivo principale nella noce nera è un “naftochinone“, noto come juglone.

Juglone è un erbicida naturale che esercita un effetto inibitorio su alcuni enzimi necessari per la funzione metabolica.

Si ritiene che l’alto contenuto di tannino sia anche responsabile delle proprietà antiparassitarie della noce nera, contribuendo a eliminare i microbi dall’intestino crasso.

L’alto contenuto di tannini e di juglone è anche pensato per ossigenare il sangue che può uccidere i parassiti e lavorare come lassativo, espellendo i parassiti come parte della sua pulizia del corpo.

Antifungine

La candidosi intestinale è una crescita eccessiva del fungo Candida, che può effettivamente indebolire le pareti dell’intestino e rilasciare tossine nel flusso sanguigno.

Questo crea scompiglio con il sistema immunitario e può manifestarsi in tutta una serie di sintomi sconcertanti che possono essere molto difficili da diagnosticare.

La noce nera ha anche potenti antifungini, rendendole un potenziale killer della candida.

Uno studio condotto presso l’Università del Mississippi negli anni ’90 ha dimostrato che era altrettanto efficace, se non più efficace, usare la Noce Nera, in quanto si trattava di preparati antifungini commerciali.

Il principio attivo, juglone, ha dimostrato negli studi di avere un’attività antifungina e può anche impedire alla Candida di crescere e diffondersi a causa del suo effetto inibitorio sugli enzimi nel lievito che sono necessari per la funzione metabolica.

Migliora la digestione

Oltre a espellere i parassiti, i funghi e i batteri cattivi che possono interferire con la digestione, la noce nera promuoveo la digestione sana e la salute gastrointestinale.

Incoraggiano la regolarità intestinale a causa del loro delicato effetto lassativo e promuovono un sano flusso biliare.

Si dice che lo scafo della noce nera tonifichi e guarisca il tessuto intestinale infiammato, oltre a migliorare l’ambiente dell’apparato digerente per una più efficace assimilazione ed eliminazione.

È per questo motivo che la noce nera è insolitamente considerata un trattamento sia per costipazione che per diarrea.

È anche efficace contro l’Helicobacter pylori (H. pylori), un batterio responsabile della maggior parte delle ulcere che si verificano nello stomaco.

Sudorazione eccessiva

In uno dei vantaggi più insoliti della noce nera, è noto per aiutare a ridurre la sudorazione eccessiva.

Si ritiene che gli alti livelli di tannini astringenti contenuti negli scafi abbiano un effetto sulle ghiandole sudoripare iperattive e riducano la quantità di sudore che producono.

Uso tipico

La polvere di gusci di noce nera viene più comunemente ingerita mescolando circa 1 cucchiaino con tè. Può anche essere incapsulato.

Si consiglia di ricercare il dosaggio preciso per il reclamo per cui si sta utilizzando questa polvere di erbe o di contattare un medico di erbe.

La tintura di noce nera può essere aggiunta all’acqua o al succo di frutta e assunta quotidianamente.

20 gocce al giorno – non usare per più di 2 settimane o secondo le istruzioni di un professionista a base di erbe.