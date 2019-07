No Tav, scontri tra petardi e bombe carta: ferito un poliziotto. Salvini: “Nessuna tolleranza!”

No Tav, scontri tra petardi e bombe carta: ferito un poliziotto. Salvini:...

Continuano gli scontri per la No Tav, con bombe carta e petardi che hanno anche ferito un poliziotto. Ecco gli aggiornamenti

Nuova tensione per i No Tav con un Poliziotto ferito e denunce a tappeto, per gli attivisti della Val di Susa.

Cosa è successo in Val di Susa?

Il discorso del premier Giuseppe Conte di sabato non è piaciuto agli attivisti della Val di Susa, tanto da rispondere in maniera non propriamente pacifica.

I manifestanti partiti da Venaus, hanno violato appositamente la zona rossa – passato la cancellata chiusa e oltrepassato le barriere che ha portato loro direttamente al cantiere di Chiomonte.

Una volta arrivati sul luogo hanno iniziato la loro protesta, violenta che ha portato numerosi disagi e tensioni.

Bombe carta, feriti e arresti

Da quel momento la situazione non è più stata sotto controllo, con bombe carta e petardi nonchè pietre con una risposta di difesa da parte della Polizia con lacrimogeni, per fermare la manifestazione.

Ferito un agente di Polizia, 48 le persone denunciate e le parole di uno dei manifestanti al rientro dalla giornata di Venaus:

“abbiamo centrato l’obiettivo. Volevamo arrivare al cantiere e ci siamo riusciti”

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha sbottato duramente:

“nessuna tolleranza per teppisti e delinquenti. la tav si fa…”

15mila persone suddivise in due tronconi, che hanno imboccato da una parte la strada principale e dall’altra quella dei sentieri, che vanno dritti al cantiere sino a scatenare quanto accaduto subito dopo. Cosa accadrà nelle prossime ore?

Sicuramente sono in previsione altri scontri violenti, in vista dell’inizio dei lavori per l’alta tensione.