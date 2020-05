Nino Formicola, chi è la moglie dell’attore comico? Ecco Alessandra Raya!

Chi è Nino Formicola, l’attore comico del duo Zuzzurro e Gaspare, vincitore dell’edizione 2018 de L’Isola dei famosi, sposato con Alessandra Raya

Scopriamo insieme tutti i segreti di Nino Formicola!

Chi è Nino Formicola

Nino Formicola, all’anagrafe Antonino Valentino Formicola, nasce a Milano, il 12 giugno del 1953, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Nel 1976 conosce, al Derby Club della sua città natale, Andrea Cipriano Brambilla, noto con il nome d’arte di Zuzzurro, che diventerà suo cognato l’anno successivo e con cui darà vita all’affiatata coppia conosciuta come “Zuzzurro e Gaspare”.

I due appaiono per la prima volta in televisione nel 1978 nella trasmissione della RAI “Non stop”. Il suo raggiungerà la piena popolarità tra il pubblico italiano, però, quando parteciperà al varietà Drive In.

Il 9 gennaio 2002 Brambilla ha un grave incidente, costringendo l’attività della coppia a interrompersi. Dopo la pausa, i due sono ripartiti con gli spettacoli teatrali e ad apparire saltuariamente in televisione. Nel 2013 è proprio Formicola ad annunciare la morte di Zuzzurro, avvenuta il 24 ottobre 2013.

Forniscola, nel 2018, partecipa e vince con il 67% dei voti la tredicesima edizione de L’isola dei famosi, ricoprendo il primato di concorrente più anziano ad aver vinto un reality nella tv italiana.

Tra i lavori più recenti compaiono quello per La sai l’ultima, risalente all’estate del 2019. Assieme a Ezio Greggio, Biagio Izzo, Gianluca Fubelli e Maurizio Battista, infatti, il comico conduce il noto programma, nel ruolo del notaio.

Chi è la moglie

Formicola è sposato con Alessandra Raya, una donna che il pubblico ha avuto modo di conoscere durante l’edizione de L’Isola dei famosi vinta dall’uomo, e della quale Nino è perdutamente innamorato.

La donna è laureata in Farmacia ed è oggi manager di un’azienda che opera nel settore farmaceutico e della biotecnologia.

Tra Nino e Alessandra intercorrono 10 anni di differenza e tra i due sembra non esserci mai stato il progetto di mettere su famiglia, nonostante il grande legame che unisce la coppia.

I due si sono sposati il 15 settembre del 2018, dopo la proposta di matrimonio dell’uomo, avvenuta in diretta tv, dall’Honduras.