Sai Nina Zilli stava per diventare medico? A spingerla il dramma della sua infanzia

Ecco cosa siamo riusciti a scoprire riguardo una delle cantanti più amate del panorama discografico italiano.

Conosciamo tutti Nina Zilli e sappiamo quanto la sua voce sia strepitosa e la sua bellezza davvero molto particolare.

In molti non sanno, però, che prima di diventare una cantante affermata, Nina Zilli voleva fare tutt’altro. Ecco cosa.

Il dramma di Nina Zilli

Non tutti lo sanno, ma Nina Zilli nel corso della sua infanzia ha vissuto un vero e proprio dramma che l’ha provata psicologicamente.

La tragedia ha iniziato a compiersi non appena la talentuosa cantante ha perso i denti da latte e ha visto spuntare quelli definitivi.

Nel corso degli anni, infatti, Nina Zilli ha visto diventare la sua dentatura sempre più sporgente e vistosa.

Questa particolare caratteristica non ha fatto altro che crearle un enorme disagio, che l’ha spinta a compiere un gesto davvero estremo e inaspettato.

C’entra il suo lavoro, vediamo che cos’è successo.

Ecco che lavoro voleva fare

Prima di diventare una cantante affermata in Italia e non solo, Nina Zilli voleva intraprendere una carriera davvero molto diversa.

La Zilli, infatti, ha compiuto un viaggio incredibile negli Stati Uniti e in particolare a Chicago pur di realizzare il suo sogno.

La cantante si sarebbe trasferita nella città americana per diventare una nota dentista. Nina Zilli voleva coltivare la passione per la medicina e realizzarsi come dentista proprio per risolvere il problema che la affliggeva da molti anni.

Stiamo parlando appunto della sua dentatura sporgente che le provocava un enorme disagio e che pensava che con le conoscenze scientifiche lo sviluppo tecnologico avrebbe prima o poi risolto.

Come tutti sappiamo, Nina Zilli non è mai diventata una dentista e non si è mai rifatta i denti o la mascella. Questo perché evidentemente la cantante è riuscita, non senza fatica, ad accettarsi!