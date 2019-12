Nina Moric senza intimo ‘Nuda completamente’: la foto senza censura fa giro del web

Nina Moric completamente nuda sui social, lo scatto amarcord pubblicato da Fabrizio Corona manda in delirio il web

Una delle showgirl straniere più amate del nostro Paese è, senza alcun dubbio Nina Moric. La modella creata, dopo un periodo di assenza dai social, è tornata con una frase sibillina che ha preoccupato non poco i followers. Inaspettatamente, il suo ex compagno, Fabrizio Corona, ha pubblicato uno scatto che ritrae la mamma di suo figlio in una versione decisamente bollente: lo scatto amarcord manda in visibilio il web.

Nina Moric, il ritorno sui social

Diversamente dal passato, Nina Moric ha deciso di non aggiornare di frequente il suo account ufficiale di Instagram. La modella, di origini croate, ha abbandonato i social per un po’ di tempo. Negli ultimi giorni, è tornata più forte che mai e probabilmente il suo distacco si è reso necessario forse per prendersi del tempo per sé e per godere in tranquillità della sua famiglia.

Nelle ultime ore, è nuovamente tornata al centro delle voci di gossip per uno scatto del passato pubblicato dal suo ex, Fabrizio Corona. Una foto davvero provocate che ritrae la showgirl bellissima e senza veli.

La modella croata completamente nuda

Uno scatto decisamente provocante quello che apparso sui social di Fabrizio Corona. Si tratta di una foto del passato che ritrae Nina Moric senza veli, una di quelle apparse nei famosi calendari per cui ha posato anni fa.

Lo scatto in questione ha letteralmente infiammato il web ed è stato accompagnato dalla seguente didascalia:

Nina Moric, mamma di Carlos Maria Corona. https://www.instagram.com/p/B6NgS14Cuge/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Una pioggia di complimenti per la modella creata d’altronde non poteva essere altrimenti. Il tempo per lei sembra essersi fermato è , ancora oggi, è di una bellezza disarmante.