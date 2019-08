Nina Moric incidente in barca, lividi sul volto: una brutta caduta per la showgirl – Foto

Nina Moric incidente in barca, lividi sul volto: una brutta caduta per...

Nina Moric caduta dalla barca durante la sua vacanza a Zanzibar. La modella croata mostra i danni sul volto e si sfoga duramente

Nina Moric, celebre modella Croata, si sta godendo in questi giorni una piccola vacanza a Zanzibar, in Malesia.

Giorni all’insegna del relax, spezzato da alcuni piccoli inconvenienti, i quali hanno messa a rischio l’incolumità dell’ex moglie di Fabrizio Corona, attualmente ancora recluso a San Vittore.

Nina Moric cade dalla barca

La modella infatti, come racconta nelle sue Instagram Stories si è resa protagonista di una serie di piccole disavventure.

La Moric dopo aver contratto un batterio durante la sua vacanza a Zanzibar a seguito del quale è ora costretta ad un ciclo di antibiotici, poche ore fa è pare sia caduta dalla barca.

L’ex moglie del Re dei Paparazzi arrabbiata mostra i ‘danni’ della caduta, a seguito della quale ha riportato lividi sul volto.

Come se non bastasse poco dopo l’incidente in barca, ha battuto la testa contro una porta sfregiandosi leggermente il sopracciglio.

Nina Moric il duro sfogo: ‘Chi mi sta gufando? Vaffa**ulo!’

La modella Croata, non crede però alle coincidenze, troppe le disavventure in un brevissimo lasso di tempo. La Moric a tal proposito ritiene di essere stata ‘gufata’ da qualcuno.

Tra rabbia e ironia, si sfoga contro i presunti ‘iettatori’ tramite le sue Instagram Stories dichiarando:

‘Le mie disavventure non mi abbandonano mai. Anche oggi sono caduta dalla barca’

esordisce così la modella mostrando i lividi riportati dopo la caduta dalla barca, poi prosegue:

‘Ma chi è che mi sta gufando? O sono io che sono imbranata? Vaffa**ulo!’

e ancora:

‘detto ciò ho appena sbattuto la testa contro la porta non c’è mai limite al peggio! Vai Moric, la prossima quale sarà?!’

Una vacanza sicuramente unica e indimenticabile, tra l’abbraccio alla cultura del luogo e le sue ‘disavventure’.