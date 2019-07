Nina Moric il dramma per il figlio Carlo ‘Me l’hanno portato via senza motivo’: anche lei come Bibbiano

La modella croata Nina Moric racconta i terribili momenti passati per l’affidamento del figlio Carlos Maria. Inoltre spiega i motivi per cui hanno deciso di affidarlo alla nonna paterna.

Un incubo quello vissuto da Nina Moric, per la custodia di figlio Carlos Maria, avuto con Fabrizio Corona.

Sono stati sotto il mirino dei media da Anni, Nina e Fabrizio sopratutto quest’ultimo per via dei vari problemi avuti con la legge. I due si sono lasciati da tempo ed hanno entrambi avuto altre relazioni. Ma dopo una serie di eventi, sono intervenuti gli assistenti sociali che hanno ritenuto opportuno affidare il bambino alle cure della nonna paterna.

Proprio oggi Nina ricorda e ripercorre quel momento descrivendo che cosa ha provato nei 4 anni in cui è stata lontana da Carlos. La modella scegli di ricordare la vicenda con un lungo post, condiviso poi s suo account Instagram.

Nina ripercorre l’evento accaduto 4 anni fa, parlando del motivo per cui gli assistenti sociali hanno deciso di affidare Carlos alla nonna paterna:

ancora oggi i motivi non mi sono del tutto chiari

Continua scrivendo:

La Moric spiega che per riavere il figlio con se, si è dovuta sottoporre a diversi esami: perizie psichiatriche, esami dell’alcool e per vedere se faceva uso di droghe.

Ma nonostante gli esami di Nina fossero nella norma, i giorni lontani dal figlio sono poi diventati mesi ed anni.

“Combattete sempre per i vostri figli, ci ho messo 4 anni per riaverlo e un anno per farlo tornare a sorridere”