Nina Moric: ‘Fabrizio vende suo figlio come merce di scambio’. Le dure accuse dell’ex

L’ex modella vive come un incubo questo rapporto e distrugge l’immagine di una famiglia riunita che abbiamo visto al diciottesimo compleanno del ragazzo.

Nina Moric attacca l’ex marito Fabrizio Corona, definendo una farsa la reunion per il diciottesimo compleanno del figlio. Lo dice rispondendo ad un suo fan sui social network. Arriva ora la nuova accusa, cioè usare il figlio per fare soldi.

La fine della tranquillità

Dopo moltissimi anni di litigi, processi, accuse, sembrava che i due ex coniugi si fossero riappacificati, ma scopriamo ora dalla stessa Nina Moric che era tutta finzione.

Era un modo per tutelare il benessere psicologico del figlio Carlos Maria. Il ragazzo era molto provato dalla situazione, l’assenza del padre in carcere, i molti scandali e altre vicissitudini giudiziarie.

Con la scarcerazione di Fabrizio Corona si sperava in una nuova vita familiare, cosa sperata dopo le foto condivise del compleanno di Carlos. Ma dopo questa ricorrenza, qualcosa di nuovo si è incrinata nel rapporto.

Le accuse di Nina Moric

La donna ha incominciato ad attaccare nuovamente l’ex re dei paparazzi dicendo che soffre di onnipotenza. Ha rincarato la dose dicendo che il quadretto familiare era solo finzione.

Sui propri social in questi ultimi giorni Nina ha lanciato moltissime accuse. Fabrizio non ha mai risposto, ignorandola del tutto almeno sui social.

“Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio ma il padre aperte “vende” la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi.”

Ha concluso dicendo

“E fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato”.

In altri post si è detta molto preoccupata per quanto sta vivendo perché il figlio ora è maggiorenne e lo sfruttamento non finirà. Arriva a mettere in dubbio l’affetto del padre verso il figlio e di non essere mai cambiato.

Tutto questo mentre Fabrizio annuncia che si dovrà presentare davanti a giudici, per rispondere delle nuove accuse di evasione fiscale.