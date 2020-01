Nina Moric, scompare da casa: dopo 10 giorni il drammatico appello dei familiari per l’ex fidanzato, la rabbia della showgirl

Nina Moric ha pubblicato recentemente un post sui social che ha preoccupato i suoi fan. La Showgirl furiosa con l’ex compagno scomparso da casa

Nelle ultime ore non si fa che parlare d’altro, Luigi Mario Favoloso, l’imprenditore napoletano ed ex fidanzato di Nina Moric, scomparso da casa da circa 10 giorni.

La showgirl però non ci vede chiaro in questa storia e decide di lasciarsi andare in un duro sfogo sui social proprio contro il suo ex compagno. Scopriamo di più.

Luigi Maria Favoloso scomparso: ‘Non ha i documenti con se’

Secondo quanto rivelano le ultime indiscrezioni, l’ex concorrente del Grande Fratello 15 sarebbe scomparso da circa 10 gironi dalla sua abitazione sita a Torre del Greco in provincia di Napoli.

Favoloso, sarebbe andato via senza portare alcun documento di riconoscimento con se ne effetti personali, preoccupando in tal modo ulteriormente la sua famiglia la quale non riesce a capacitarsi del gesto dell’uomo.

La madre dell’imprenditore si è così rivolta ai carabinieri affinchè venissero avviate le indagini di ricerca per il suo ritrovamento.

A darne la notizia sui social Alex Fiumara, un ex paparazzo il quale ha scritto un lungo comunicato sul suo profilo social:

‘Attenzione da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018’

poi aggiunge:

‘La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco ( Napoli), si è allontanato senza documenti , senza auto e senza effetti personali’

scrive l’amico di Luigi Maria Favoloso il quale chiede inoltre di contattarlo eventualmente qualcuno lo riconoscesse. Come un fulmine arriva però anche il messaggio della sua ex compagna Nina Moric (l’articolo continua dopo la foto).

Nina Moric attacca Favoloso sui social dopo la scomparsa: ‘Un Egoista’

Non si è fatto attendere l’intervento dell’ex compagna di Luigi Maria Favoloso, la modella Nina Moric, la quale dopo la diffusione della notizia che raccontava la scomparsa dell’imprenditore ha voluto pubblicare sui social un durissimo sfogo contro l’uomo:

‘Volevo ricordarvi. Che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e fare preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene’

poi aggiunge:

‘Per me questo si chiama egoismo’

conclude Nina Moric.