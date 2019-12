Nina Moric ‘Sono ai domiciliari’: il messaggio sui social dell’ex di Corona lascia i fan senza parole

Fan preoccupati per Nina Moric assente dai social da tempo, ora è riapparsa con una frase che ha lasciato basiti tutti

La bella modella croata Nina Moric ed ex moglie di Fabrizio Corona è riapparsa sui social dopo un periodo di assenza facendo preoccupare tutti con una frase sibillina. Ecco cosa è accaduto

Che fine ha fatto Nina Moric?

La bella modella Nina Moric ha da un po’ di tempo abbandonato l’assidua frequentazione dei social come accadeva invece in passato.

Dopo la grande attenzione mediatica scoppiato durante l’ultima edizione del GF15 a causa della sua tormentata storia con Luigi Favoloso, moltissimi attacchi alla privacy e ai segreti di Nina Moric sono stati ancora una volta mossi da molte parti.

Tanto che la donna, di carattere forte e fragile allo stesso tempo ha visto nuovamente messi in piazza i suoi affetti, prima di tutto il figlio Carlos avuto dall’ex marito Fabrizio Corona.

Forse per prendersi del tempo per sé e per godere in tranquillità della sua famiglia ritrovata da poco Nina ha deciso di allentare il rapporto con i social.

Il post provocatorio

Ecco dunque perché il post in cui Nina è riapparsa sui social dopo tempo ha lasciato perplessi i fan.

La Moric avrebbe infatti risposto ad una frase di un fan che appunto le chiedeva dove fosse stata per questo tempo:

“Sono ai domiciliari”

I fan hanno commentato con varie emoticons sia sorridenti per sottolineare la loro interpretazione ironica della frase sia con cuori per indicarle solidarietà.

Corona fuori dal carcere, è un messaggio per lui?

A soffrire nel caso dell’arresto di Corona non è solo lui o la sua famiglia d’origine.

Anche la sua ex moglie Nina e soprattutto il figlio Carlos, hanno sofferto vedendo Fabrizio rientrare in carcere.

La modella ha ritrovato il rapporto con Corona da qualche tempo, riuscendo grazie a ciò anche a tornare a poter vedere suo figlio Carlos.

Fabrizio era uscito dal carcere per seguire un affido ai servizi sociali,poi revocato poco tempo fa a causa di violazioni delle disposizioni del Tribunale.

Corona però è nuovamente uscito dal carcere solo pochi giorni fa per essere seguito in una casa di cura a causa di una patologia psichiatrica di cui soffrirebbe e per cui necessiterebbe di cure non in carcere come dichiarato dagli psichiatri che hanno formato la perizia.

Forse il messaggio di Nina era proprio per Fabrizio, o forse si trattava di una battuta per stemperare gli animi, di sicuro non è passato inosservato.